Néstor Lorenzo y el fixture de Colombia en el Mundial: "La altura nos condicionará"

El técnico de la Selección Colombia dio sus impresiones tras las decisiones tomadas por la FIFA para los partidos de la fase de grupos del Mundial.

diciembre 06 de 2025
01:25 p. m.
Ya quedó todo definido para lo que será la Copa del Mundo de 2026. Tras llevar a cabo el sorteo entre las selecciones que conformarán los 12 grupos, este sábado 6 de diciembre se conoció el calendario oficial y las sedes para cada compromiso.

Finalmente, la Selección Colombia tendrá dos partidos en territorio mexicano, ante Uzbekistán en Ciudad de México y frente al ganador del repechaje en Guadalajara. Por último, el juego ante Portugal será en el estadio Hard Rock de Miami.

Néstor Lorenzo reaccionó al fixture de Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló con Deportes RCN desde Washington en donde dejó sus impresiones tras la decisión de la FIFA. Destacó que las sedes y horarios se eligieron "a dedo", pero se mostró conforme.

Arrancamos en la altura de México, bajamos un poquito a Guadalajara y el tercero es en el calor de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de las sedes, ya tenemos alguna idea y la preparación previa. Se va a quedar el preparador físico viendo las sedes y los lugares de entrenamiento.

Sobre la elección de las sedes, comentó. "Pensamos que nos podía tocar alguno en Houston, pero en realidad le dieron los dos partidos en Houston a Portugal y el tercero en Miami contra nosotros (...) contentos de poder tener la posibilidad de competir, de poder ir a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo como Portugal. Nos toca el tercer partido, ojalá que ya se hayamos clasificado".

Sobre la sede ideal para Colombia, comentó. "Pero el tema de la altura también nos condiciona en este sentido, así que vamos a ver que la preparación sea acorde a la dificultad que vamos a encontrar en ese aspecto, sobre todo en el primer partido".

