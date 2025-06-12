María Corina Machado, dirigente opositora venezolana que se mantiene en la clandestinidad en su país, confirmó su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, prevista para el próximo 10 de diciembre.

Noticias RCN confirmó que según el Instituto Noruego del Nobel habló con ella y esa fue su respuesta, pero no tienen detalles de cómo lo hará.

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Nobel de la Paz

En un comunicado Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel noruego, aseguró que estuvo en contacto con Machado, quien confirmó que asistirá personalmente a Oslo para recibir el galardón.

Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia.

Sin embargo, debido a la situación de seguridad, no se ofrecieron más detalles sobre la fecha exacta ni sobre cómo viajará la opositora de 58 años.

Anteriormente, la presencia de Machado había sido motivo de especulación, pues en noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que si la dirigente abandonaba el país para recibir su premio sería considerada “fugitiva”.

Aun así, Harpviken precisó: “Nada es 100 % seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”, intentando calmar la incertidumbre sobre la logística de su asistencia.

¿Por qué María Corina Machado recibió el Nobel de Paz?

La entrega del Nobel de la Paz reconoce a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

RELACIONADO Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali

La dirigente no pudo postularse en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor, resultado que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron.

Machado considera que su candidato fue robado y ha publicado copias de las actas de votación emitidas por las máquinas como evidencia de fraude, denuncias que el chavismo desestimó.

Tras recibir el premio en octubre, Machado dedicó el galardón al “sufrido pueblo de Venezuela” y al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció por su apoyo a la causa democrática.

¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!