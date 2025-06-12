CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Nobel de la Paz

La opositora viajará a Noruega en medio de amenazas, vigilancia y despliegue militar internacional.

María Corina Machado
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
10:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

María Corina Machado, dirigente opositora venezolana que se mantiene en la clandestinidad en su país, confirmó su participación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, prevista para el próximo 10 de diciembre.

VIDEO | Cámaras captaron a un hombre que madrugó a trepar una vivienda para poder robar: ¿qué pasó después?
RELACIONADO

VIDEO | Cámaras captaron a un hombre que madrugó a trepar una vivienda para poder robar: ¿qué pasó después?

Noticias RCN confirmó que según el Instituto Noruego del Nobel habló con ella y esa fue su respuesta, pero no tienen detalles de cómo lo hará.

María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Nobel de la Paz

En un comunicado Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel noruego, aseguró que estuvo en contacto con Machado, quien confirmó que asistirá personalmente a Oslo para recibir el galardón.

Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia.

Sin embargo, debido a la situación de seguridad, no se ofrecieron más detalles sobre la fecha exacta ni sobre cómo viajará la opositora de 58 años.

Anteriormente, la presencia de Machado había sido motivo de especulación, pues en noviembre, el fiscal general de Venezuela advirtió que si la dirigente abandonaba el país para recibir su premio sería considerada “fugitiva”.

Aun así, Harpviken precisó: “Nada es 100 % seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”, intentando calmar la incertidumbre sobre la logística de su asistencia.

¿Por qué María Corina Machado recibió el Nobel de Paz?

La entrega del Nobel de la Paz reconoce a María Corina Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali
RELACIONADO

Video rompió la versión del padre y destapó la violencia que habría acabado con la vida de un niño de 3 años en Cali

La dirigente no pudo postularse en las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor, resultado que Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron.

Machado considera que su candidato fue robado y ha publicado copias de las actas de votación emitidas por las máquinas como evidencia de fraude, denuncias que el chavismo desestimó.

Tras recibir el premio en octubre, Machado dedicó el galardón al “sufrido pueblo de Venezuela” y al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien reconoció por su apoyo a la causa democrática.

¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico
RELACIONADO

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aborto

Así son los inhumanos métodos que utilizan las afganas para interrumpir sus embarazos en secreto y evitar ir a prisión

Donald Trump

Corte Suprema evaluará si decreto de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional

Netflix

¿Por qué la compra de Warner Bros que pretende realizar Netflix tiene dividida a la industria?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO: conozca el calendario oficial de la fase de grupos del Mundial 2026

Siga aquí la definición de días, horarios y estadios del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ejército Nacional

Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, figura clave de la historia militar de Colombia

El Hospital Militar fue el encargado de confirmar el fallecimiento del excomandante del Ejército y de las Fuerzas Militares.

Navidad

Siga estas recomendaciones para evitar que la 'Noche de Velitas' termine en incendios y emergencias

Loterías

¡Hay nuevo millonario en Colombia! Cayó premio gordo de 10.000 millones de pesos

Cuidado personal

Cirujanos alertan el riesgo de quemaduras graves tras uso casero de inhalación con vapor