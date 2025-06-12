Oficial: estos son los horarios y sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Este sábado 6 de diciembre, se llevó a cabo la presentación de los horarios oficiales para la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. Allí la Selección Colombia conoció oficialmente su cronograma para lo que se viene.

El combinado nacional, que integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo, ya tiene definidas las sedes y las horas en donde se deberán disputar los compromisos.

Sedes y horarios para los partidos de la Selección Colombia en el Mundial

Fecha 1 - 17 de junio

12:00 - Portugal vs. ganador del repechaje - NRG Stadium, Houston.

21:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Estadio Azteca, Ciudad de México.

Fecha 2 - 23 de junio

12:00 - Portugal vs. Uzbekistán - NRG Stadium, Houston.

21:00 - Colombia vs. ganador del repechaje - Estadio Chivas, Guadalajara.

Fecha 3 - 27 de junio

18:30 - Colombia vs. Portugal - Hard Rock Stadium, Miami.

18:30 - Ganador del repechaje vs. Uzbekistán - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Colombia se enfrentará a Portugal en Miami

La Selección Colombia debutará en el estadio con mayor capacidad del Mundial, jugando en el estadio Azteca en Ciudad de México frente a Uzbekistán. Posteriormente, repetirá en México, esta vez en el estadio de Chivas de Guadalajara, frente al equipo ganador del repechaje internacional.

Finalmente, el equipo 'Tricolor' que jugará en la tercera fecha frente a Portugal, tendrá este compromiso en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium.