VIDEO: la eufórica reacción de Mane Díaz al golazo de Lucho vs PSG

El gol de Luis Díaz ante el Paris Saint-Germain en la semifinal de la UEFA Champions League sigue dando de qué hablar. No solo por la calidad de la jugada, sino por las reacciones que generó, especialmente la de su padre, Mane Díaz, quien vivió el momento con intensidad.

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El tanto llegó en un contexto complicado: su equipo perdía 5-3 y necesitaba reaccionar. Fue entonces cuando el colombiano apareció con una acción individual que muchos ya califican como “golazo”.

La celebración de Mane Díaz que se volvió viral

Desde un bar, acompañado de su familia, Mane Díaz seguía cada jugada con atención. Cuando su hijo marcó, no dudó en levantarse de la silla y celebrar de manera eufórica, reflejando el orgullo y la emoción del momento.

Sin embargo, la alegría tuvo una pausa inesperada. El juez de línea anuló inicialmente la jugada por fuera de lugar, lo que frenó el festejo. Aun así, tras la revisión del VAR, el gol fue convalidado y la celebración se reactivó entre aplausos, gritos y emoción desbordada.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción genuina del padre del futbolista.

Un golazo en el momento más clave

La jugada fue tan espectacular como determinante. Díaz recibió el balón antes de la mitad de la cancha, se giró con rapidez y, sin dejarlo caer, logró un control preciso que dejó mal posicionado a Marquinhos.

Luego, el extremo hizo un enganche hacia adentro y definió con calidad al palo más lejano del arquero. Era el minuto 68 y el marcador pasó a 5-4, manteniendo con vida a su equipo en la serie.

Más allá del resultado, el gol y la reacción de su padre reflejan el impacto que genera Luis Díaz dentro y fuera de la cancha.