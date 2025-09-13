CANAL RCN
Deportes

El primer tropiezo de David González en América de Cali, que sigue en el fondo de la tabla

El cuadro caleño perdió en su visita a Fortaleza en Bogotá y sigue en crisis, en lo que fue el primer partido bajo el mando de David González como DT.

América Fortaleza
FOTO: @AmericadeCali

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
04:03 p. m.
América de Cali sigue sin despegar en la Liga BetPlay. El equipo vallecaucano volvió a sufrir una nueva derrota en su visita ante Fortaleza en el estadio de Techo en Bogotá, esta vez, por 1-0 gracias a una acción de penal bastante discutida.

"Vamos a hacer que vuelvan al estadio": David González habló sobre la hinchada de América de Cali
RELACIONADO

Este compromiso, que fue el primero con David González como DT en propiedad, mostró nuevamente la mala forma en la que se encuentra el plantel que desde hace varias fechas se encuentra en la última posición de la tabla.

La polémica del Fortaleza vs. América de Cali

Aunque América no mereció ganar en Bogotá, pues durante casi todo el segundo tiempo jugaron con un futbolista más por expulsión en el rival, se presentó una acción que ha generado polémica por las decisiones de los árbitros Alejandro Moncada en terreno y Nicolás Gallo en el VAR.

Mateo Castillo metió una barrida en el área y aunque parecía que derribó a su rival, alcanzó a recoger la pierna antes de que se presentara el contacto. Gallo no llamó al juez central y se mantuvo la decisión inicial de pitar penal, el cual se convirtió en el gol de los locales.

