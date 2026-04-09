Luto en el fútbol colombiano: murió goleador histórico que jugó en Deportivo Cali y Millonarios

El fútbol colombiano perdió a uno de sus cinco mayores goleadores en la historia del campeonato de primera división.

En las últimas horas de este 4 de septiembre de 2026 se informó que Jorge Ramírez Gallego, más conocido como 'Gallegol', murió a sus 86 años tras enfrentar múltiples complicaciones de salud.

Ramírez Gallego debutó como profesional en 1962 y durante ese año y la temporada siguiente (1963), logró ser campeón con el elenco 'albiazul'.

Posteriormente, tuvo un breve paso por el Deportes Quindío en 1964 y en 1965 llegó al Deportivo Cali, institución en la que permaneció hasta 1973 y se convirtió en ídolo tras anotar 169 goles.

Además, en la etapa final de su carrera, Jorge Ramírez Gallego jugó un año en el Deportes Tolima (de 1974 a 1975).

La Dimayor lamentó la muerte de Jorge Ramírez Gallego, un goleador histórico del fútbol colombiano

A través de sus redes sociales, la Dimayor emitió un sentido comunicado expresando sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego.

"La Dimayor lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien murió este viernes 4 de septiembre, a los 86 años", se planteó.

"Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados. La Dimayor extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, al Deportivo Cali y a toda la comunidad del fútbol colombiano por esta irreparable pérdida", se concluyó.

Jorge Ramírez Gallego hizo parte de la Selección Colombia

A raíz de la brillantez que Jorge Ramírez Gallego demostró en el Deportivo Cali, la Selección Colombia lo tuvo en cuenta en 14 partidos y él celebró cuatro goles.

Asimismo, en el Fútbol Profesional Colombiano logró las siguientes seis conquistas:

Campeonato de primera división con Millonarios en 1962.

Campeonato de primera división con Millonarios en 1963.

Campeonato de primera división con Deportivo Cali en 1965.

Campeonato de primera división con Deportivo Cali en 1967.

Campeonato de primera división con Deportivo Cali en 1969.

Campeonato de primera división con Deportivo Cali en 1970.

Deportivo Cali está de luto tras la muerte de Jorge Ramírez Gallego

Sobre las 2:44 de la tarde de este 4 de septiembre de 2026, el Deportivo Cali exaltó el legado de Jorge Ramírez Gallego y le deseó un descanso eterno.

"Desde el Deportivo Cali expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego, 'Gallegol', máximo goleador histórico de nuestra institución", escribieron.

"Su nombre y legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. Que en paz descanse", agregaron.