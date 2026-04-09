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Más de 20 partidos aplazados en la Liga Betplay antes de la fecha 10

Sin llegar a la mitad del torneo, la Liga Betplay 2026-II tiene más de 20 fechas aplazadas por distintos motivos.

Más de 20 partidos aplazados en la Liga Betplay.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
01:43 p. m.
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El fin de semana del 5 de septiembre, la Liga Betplay juega la fecha #9, faltando así solo una jornada para llegar a la mitad del campeonato. Por diferentes motivos de fuerza mayor, como conciertos, participación de clubes en torneos internacionales o el terremoto que azotó fuertemente a varias regiones del país, los dirigentes se han visto en la necesidad de aplazar muchos partidos.

Por obvias razones, la fecha 5, que debía disputarse el fin de semana del 15 de agosto, se aplazó en su totalidad por el sismo del 10 de agosto; sin embargo, son más de 10 los partidos que han sido reprogramados aparte de los ya mencionados, llegando así a más de 20 juegos que no se han podido jugar en la fecha establecida desde el inicio del semestre.

23 juegos aplazados antes de la fecha 10

Con 4 partidos aún pendientes, Atlético Nacional es el equipo con más reprogramaciones con rivales llamativos como Atlético Junior, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe. Otros clubes como Boyacá Chicó, Cali, Junior y Santa Fe tienen 3 partidos aplazados.

Con la suma de partidos de la fecha 10, que tendrá que ser reprogramada por completo, son 23 en total a los que están pendientes por disputarse; aunque ya hay algunos que tienen fecha y hora, la Dimayor deberá buscar espacios en un calendario muy apretado debido a la Copa Betplay, las fechas FIFA y los partidos internacionales que resten en el año.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Teniendo en cuenta que algunos clubes tienen más partidos jugados que otros, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

  1. América de Cali - 20 puntos
  2. Independiente Medellín - 15 puntos
  3. Deportes Tolima - 13 puntos
  4. Atlético Nacional - 12 puntos
  5. Millonarios FC - 11 puntos
  6. Llaneros FC - 11 puntos
  7. Atlético Bucaramanga - 10 puntos
  8. Once Caldas - 9 puntos
  9. Independiente Santa Fe - 9 puntos
  10. Águilas Doradas - 9 puntos
  11. Deportivo Cali - 8 puntos
  12. Cúcuta Deportivo - 8 puntos
  13. Internacional de Bogotá - 7 puntos
  14. Fortaleza CEIF - 6 puntos
  15. Deportivo Pereira - 5 puntos
  16. Jaguares de Córdoba - 5 puntos
  17. Junior de Barranquilla - 2 puntos
  18. Alianza FC - 2 puntos
  19. Boyacá Chicó - 2 puntos
  20. Deportivo Pasto - 1 punto
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