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Así recibieron a Richard Ríos en su nuevo equipo en Arabia

Richard Ríos recibió particular bienvenida en Arabia Saudita: el colombiano ya firmó con su nuevo club.

Richard Ríos en Arabia.
Foto: Al Ittihad

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
09:37 a. m.
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Un ramo de flores fue uno de los primeros regalos que recibió Richard Ríos después de aterrizar en Arabia Saudita. El colombiano comenzó así su nueva etapa en Al Ittihad, que lo presentó como uno de sus recientes fichajes y donde permanecerá hasta mediados de 2027.

El detalle no pasó desapercibido. En el fútbol saudí, entregar flores a figuras internacionales o invitados especiales hace parte de las muestras de bienvenida, respeto y buenos deseos. Para Ríos, fue una de las primeras señales de la cultura que ahora encontrará fuera de Sudamérica y Europa.

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El mediocampista también recibió la bufanda oficial de Al Ittihad durante su presentación ante los medios.

¿Por qué recibieron con flores a Richard Ríos?

La tradición llamó la atención porque no es habitual que los futbolistas sean recibidos de esta manera en sus llegadas a clubes de Europa o Sudamérica.

En Arabia Saudita, en cambio, el ramo de flores es utilizado como un gesto protocolario hacia visitantes y personalidades que llegan al país o a una institución. Ríos pasó por Brasil, México y Portugal antes de dar este nuevo paso en su carrera, por lo que ahora tendrá que adaptarse también a un entorno cultural diferente.

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El colombiano llega procedente de Benfica, equipo que aceptó enviarlo a préstamo por un año. El acuerdo no contempla una opción de compra, por lo que, en principio, deberá regresar a Portugal en julio de 2027.

¿Cuándo podría debutar Richard Ríos con Al Ittihad?

El volante no llega sin ritmo. Ríos realizó la pretemporada con Benfica y alcanzó a sumar minutos en la liga portuguesa antes de concretar su salida.

Por eso, aparece como una alternativa para el próximo partido de Al Ittihad, que tendrá un estreno de alto nivel: el conjunto saudí enfrentará a Al-Nassr, equipo en el que juegan Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.

El partido será este sábado a la 1:00 p. m., hora colombiana, y podrá verse gratuitamente por el canal de YouTube de Somos FOX.

Ríos ya tuvo su primer contacto con los aficionados de su nuevo club. A través de las redes sociales de Al Ittihad los invitó al estadio y, haciendo referencia a una bebida tradicional del país, lanzó un particular mensaje:

“Ahora es momento de un café saudí... Los espero en el estadio”.

¿Cuánto pagó Al Ittihad por Richard Ríos?

El préstamo se cerró por una temporada y las condiciones económicas también fueron determinantes para que el colombiano aceptara la propuesta.

El diario portugués A Bola informó que Al Ittihad pagará casi cuatro millones de euros por la cesión y que Ríos tendrá un salario superior al que recibía en Benfica.

El colombiano había llegado al conjunto portugués apenas un año atrás, procedente de Palmeiras, por 27 millones de euros. Antes de elegir Arabia Saudita también habría tenido propuestas de clubes de Turquía, Italia e Inglaterra, pero ninguna habría superado las condiciones ofrecidas por Al Ittihad.

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Su salida de Benfica ha generado opiniones divididas entre aficionados de la Selección Colombia, especialmente porque el jugador había dado el salto al fútbol europeo con la expectativa de consolidarse allí.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en un campeonato diferente y demostrar que este cambio de escenario puede convertirse en un nuevo impulso para su carrera.

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