El fuerte regaño de Messi al ‘Kun’ Agüero por pasarse de tragos en Catar

La Selección Argentina alcanzó el tan anhelado campeonato del Mundo hace un par de semanas y los jugadores participantes van retomando la normalidad tras los inolvidables festejos en Catar y su país natal, por lo que una vez más Sergio el ‘Kun’ Agüero se ha hecho tendencia por narrar una particular anécdota que involucra a Lionel Messi.

Durante varios años Lionel Messi y Agüero compartieron concentraciones con el seleccionado argentino y gracias a su gran conexión se hicieron los mejores amigos en el equipo nacional.

Con el retiro obligado del ‘Kun’ debido a problemas cardiovasculares, el delantero argentino se dedicó a transmitir en vivo vía Twitch, donde comparte por algunas horas charlas con millones de seguidores alrededor del mundo.

Tras los festejos en Catar, el ex Manchester City relató el fuerte regaño que se ganó del capitán y amigo suyo Lionel Messi, quien lo notó bastante pasado de tragos en las celebraciones del pasado 18 de diciembre y lo llamó a la calma.

“Tomé, tomé, tomé bastante. Tampoco mucho, pero tomé. Tomé. Lo que pasa es que estaba sin comer. Viste que cuando vos tomás sin comer, te pega. Te pega al doble. Salimos campeones del mundo. En un momento yo estaba metiéndole y dije: ‘Ya fue, listo, si me pasa algo que me pasé acá en Catar, con la Copa del Mundo’. Olvídate (risas). Y en un momento Leo se enojó. Bueno, no se enojó, pero me dijo: ‘Ey, pará’. Yo le dije: ‘¿Cómo pará?’. Me hacía la seña de que le bajara. Yo le dije: ‘Somos campeones del mundo, pa’. Y ahí seguí de nuevo. Seguí otra vez festejando”, relató el exjugador argentino.

Debido a la manera en la que bebió en las celebraciones, muchos seguidores le preguntaron sobre sus problemas en el corazón y el ‘Kun’ concluyó con: “¿Qué me dijo el médico? No pasa nada. Me voy dando cuenta que algunas cosas ya las puedo hacer normal. Estaba tan bien que el corazón estaba perfecto. Por más que me haya tomado todo, el corazón estaba feliz. Y como estaba feliz, no me pasaba nada. Entonces, como estaba feliz, me pegó el doble el alcohol (risas)”.