De Paul reveló el secreto de Argentina para ganar la Copa América: “Ahí dijimos es por él”

La final de la Copa América entre la Selección Colombia vs. Argentina sigue dejando de que hablar, sobre todo porque se siguen dando a conocer detalles de lo que sucedido dentro del terreno de juego, haciendo que se genere un sinfín de comentarios entre todos los seguidores del equipo albiceleste.

Uno de los jugadores que hizo referencia a lo que sucedido en el estadio de Miami fue Rodrigo de Paul, volante que jugó los 120 minutos del partido y que durante las últimas horas, reveló el secreto que hizo que la Selección Argentina pudiera vencer a Colombia y se consagrara campeona de América.

Rodrigo De Paul reveló el secreto de la Selección Argentina

En conversaciones con en el programa Soñé que volaba (Olga), Rodrigo De Paul dio a conocer las sensaciones que tuvieron los jugadores al momento que enfocaron a Lionel Messi llorando tras salir lesionado de la final, dejando claro que fue la motivación para que sus compañeros dejaran todo en el terreno de juego.

“Cuando salió Leo no sé si pensamos ‘uy, cagamos’, pero decís ‘la puta madre, salió el que frota la lámpara’. Lo enfocaron en la pantalla cuando estaba llorando y eso lo vimos en la cancha. En general, en la pantalla marcan el tiempo, es atípico que muestren eso. Se generó un griterío total por esa imagen y nosotros la vimos. Ahí dijimos ‘es por él’. Quedaba poco, uno estaba cansado. Ya el plan de partido queda un poco en segundo plano. Siento que fue por él ahí”, aseguró el volante argentino.

RELACIONADO Selección Argentina fue recibida de manera apoteósica en el Estadio Monumental

Además, el volante aseguró lo que representa Lionel Messi dentro de la plantilla de la Selección de Argentina, dejando claro que es un hombre que transmite mucha paz, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia del equipo albiceleste.

“Fue todo por él. No lo impone, pero transmite algo muy sano, de mucha paz, es imposible no quererlo. Y, cuando lo conocés, todavía más”, agregó De Paul.

De Paul reveló secretos del Mundial de Catar 2022

Por último, el volante dio algunos detalles de lo que fue el Mundial de Catar 2022 y lo que representó Lionel Messi para que la albiceleste se pudiera consagrar campeón del Mundo, luego de intentarlo en varias oportunidades.

RELACIONADO Lionel Messi no jugaría contra Colombia su último partido de eliminatorias en Barranquilla

“El Mundial era un sueño por todo lo que él había luchado. Es lo más lindo que te puede pasar, pero la sensación que sentís, los lugares a los que vas, son demasiado fuertes. No sé si alguien está tan preparado para eso. No sé si lo quiero volver a vivir. Y cuando veía a este tipo, que lo volvía a intentar cada cuatro años sabiendo lo que genera, que solo lo gana uno y hay más posibilidades de perder… Cuando estás adentro y vivís lo que sintió, es imposible no empatizar con él”, finalizó.