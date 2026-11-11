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El TAS podría modificar la fecha 19 de la Liga BetPlay: lo último del caso Yhormar Hurtado

La última fecha del 'todos contra todos', donde se definen los últimos clasificados, podría tener un cambio de programación.

Yhormar Hurtado América de Cali
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

noviembre 11 de 2026
10:07 p. m.
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La Dimayor confirmó que la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay tendrá varios partidos en simultánea para definir a los últimos clasificados a los cuadrangulares finales y también los equipos que tendrán el famoso punto invisible en esta fase.

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Todos los partidos en los que hay algo en juego, se disputarán el sábado 14 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Son siete partidos en total, pero podría presentarse un cambio en la programación debido al caso de Yhormar Hurtado en el TAS.

¿Cuál es el caso de Yhormar Hurtado?

Actualmente, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe tienen un proceso activo en contra de América de Cali por la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado en sus partidos de la Liga BetPlay, estando 4 puntos de 'La Mechita' en disputa.

Luego de que la Dimayor desestimara las demandas de estos clubes, decidieron apelar ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que es la máxima autoridad en asuntos legales a nivel deportivo. Aunque inicialmente eran cinco demandantes, solo quedaron dos activos.

El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo la audiencia entre los clubes involucrados y la Dimayor, anunciando que en el trascurso de 72 horas se conocería el fallo definitivo. Si hay una decisión en contra de América, se podrían presentar varios cambios en la competencia.

¿El TAS cambiará la fecha 19 de la Liga BetPlay?

La Dimayor está expectante sobre el fallo definitivo de este caso, el cual podría ver la luz el jueves 12 de noviembre. Si hay una decisión en contra de América, el equipo perdería 4 puntos, lo que obligaría a cambiar la programación de un partido.

Internacional de Bogotá y Santa Fe tienen su partido programado para el viernes 13, pero en caso de ganar la demanda, Santa Fe ganaría dos puntos y superaría al América en la tabla de posiciones. Esto indica que el equipo todavía tiene opciones de pelear por el punto invisible en la última fecha.

Si se dan los tiempos, este partido también se jugaría en simultánea: sábado a las 3:30 de la tarde. Este escenario dejaría a Deportivo Cali, Santa Fe, Bucaramanga y América de Cali peleando por la ventaja deportiva en la última fecha, la cual compartirían con Atlético Nacional.

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