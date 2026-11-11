Así fue la reacción en redes sociales de James a su primer gol con Atlético Nacional

El volante cucuteño anotó un golazo en la semifinal de la Copa Colombia ante Once Caldas en Manizales y las redes estallaron con su primer festejo verdolaga.

El regreso de James Rodríguez al fútbol profesional colombiano vivió su capítulo más emocionante en el estadio Palogrande de Manizales. Durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia, el mediocampista cucuteño anotó su primer gol oficial con la camiseta de Atlético Nacional, sellando un valioso empate 1-1 frente al Once Caldas y desatando un fenómeno viral en las plataformas digitales.

El compromiso se encontraba cuesta arriba para el cuadro dirigido por el cuerpo técnico verdolaga tras la anotación inicial del conjunto 'Blanco Blanco'. Sin embargo, al minuto 82 del segundo tiempo, la jerarquía internacional del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich apareció para salvar a la escuadra antioqueña.

Tras un pase preciso, el mediocampista controló con su pecho y posterior a ello definió de zurda para dejar sin posibilidad alguna al portero Parra.

James dejó mensaje tras su primer gol con Nacional

Tras su primera anotación, James dejó un mensaje en redes sociales que alborotó a todos los hinchas del cuadro verdolaga.

En el mensaje adjunto a unas cuantas fotos propias de la acción y celebración posterior puso: “El primero con el más grande, Atlético Nacional”.

Tras publicar ello, exjugadores, compañeros actuales e hinchas de James le han ido sumando las cifras al contenido que ya va por los 60 mil likes y más de 1.000 comentarios.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Nacional y Once Caldas?

Con la serie igualada 1-1, el pase a la gran final de la Copa Colombia se definirá en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.