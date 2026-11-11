CANAL RCN
Internacional

Hundieron un histórico barco más largo que el Titanic para convertirlo en un arrecife artificial

El SS United States fue enviado al fondo del golfo de México después de completar más de 800 viajes.

Barco hundido para arrecife
Foto: Diseñado por Magnific

Valentina Bernal

AFP

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
09:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un barco que durante años fue símbolo de la navegación estadounidense terminó bajo el agua, pero no a causa de un accidente. El SS United States, un imponente transatlántico de más de 300 metros de longitud, fue hundido frente a las costas de Florida con el propósito de transformarlo en un arrecife artificial.

Helicópteros, tropas especiales y blindados: así fue el operativo de Bukele contra una pandilla en Haití
RELACIONADO

Helicópteros, tropas especiales y blindados: así fue el operativo de Bukele contra una pandilla en Haití

La embarcación, que superaba en unos 30 metros la longitud del Titanic, realizó más de 800 viajes durante las décadas de 1950 y 1960. Ahora, su nueva función será servir como refugio para distintas especies marinas y convertirse en un atractivo para buzos, pescadores y visitantes.

El hundimiento se realizó el miércoles en el golfo de México, a unos 40 kilómetros de Destin, en la costa noroccidental de Florida.

Así prepararon el barco para hundirlo sin explosivos

Para llevar a cabo el proyecto, que tuvo un costo aproximado de 13,5 millones de dólares, fue necesario acondicionar la estructura del transatlántico y permitir que el agua ingresara de manera controlada.

En lugar de utilizar explosivos, los responsables abrieron las válvulas que alimentaban el sistema de refrigeración, retiraron más de 400 ventanas del casco y realizaron grandes aberturas en las cubiertas.

Con estas modificaciones, el agua comenzó a entrar progresivamente hasta provocar que la embarcación descendiera hacia el fondo marino.

Se espera que el SS United States quede a unos 55 metros de profundidad, mientras que su punto más elevado permanecerá a aproximadamente 18 metros de la superficie.

De transportar celebridades a convertirse en refugio de especies marinas

Durante sus años de servicio, el transatlántico recibió a reconocidas figuras de la política, el entretenimiento y la cultura. Entre sus pasajeros estuvieron John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí y Walt Disney.

También viajó a bordo Bill Clinton cuando era joven y se dirigía a estudiar a la Universidad de Oxford.

Congreso prepara restricciones para influencers que ingresan al Capitolio: estas serían las sanciones
RELACIONADO

Congreso prepara restricciones para influencers que ingresan al Capitolio: estas serían las sanciones

Su primera travesía transatlántica se realizó en 1952 y la última tuvo lugar en 1969. Después de décadas de servicio, la embarcación pasó más de 25 años en un muelle de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, antes de que se definiera su transformación en arrecife artificial.

¿Cuál es la finalidad?

El proyecto pretende convertir los restos del barco en un espacio que favorezca el desarrollo de vida marina. La estructura funcionará como hábitat para diferentes especies y, al mismo tiempo, como un punto de interés para actividades de buceo y pesca.

Con su hundimiento, el SS United States busca superar al que hasta ahora era considerado el mayor arrecife artificial: un antiguo portaaviones que fue sumergido hace aproximadamente veinte años frente a las costas de Pensacola, también en Florida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Rusia

Tras reunión tripartita con EE. UU., Rusia y Ucrania acuerdan gran canje de prisioneros

Estados Unidos

Edificio se derrumbó en Brooklyn: reportan que una persona falleció y hay más de 10 heridos

México

México capturó a 15 presuntos integrantes del cartel de Sinaloa: así fueron los operativos

Otras Noticias

Terremoto

Familiares de víctimas del terremoto pueden reclamar $43 millones de indemnización: requisitos

La ADRES redujo de 12 a cinco los documentos exigidos para solicitar el reconocimiento económico por las víctimas mortales del sismo del 10 de agosto.

Epa Colombia

"En los próximos días estará en su casa con su hija": abogada de 'Epa Colombia'

Wendy Herrera, quien asumió la defensa de Daneidy Barrera Rojas, entregó una actualización sobre el caso que la tiene privada de la libertad desde hace casi dos años.

Inseguridad en Bogotá

Comerciantes de la plaza de Las Ferias en Bogotá podrían cerrar ante amenazas y ola de homicidios

Cuidado personal

El peligro de tratar la pérdida de cabello sin un diagnóstico médico

Selección Colombia

Selección Colombia anunció convocados para el Mundial sub-17: cuándo es y dónde ver los partidos