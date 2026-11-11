Hundieron un histórico barco más largo que el Titanic para convertirlo en un arrecife artificial

Un barco que durante años fue símbolo de la navegación estadounidense terminó bajo el agua, pero no a causa de un accidente. El SS United States, un imponente transatlántico de más de 300 metros de longitud, fue hundido frente a las costas de Florida con el propósito de transformarlo en un arrecife artificial.

La embarcación, que superaba en unos 30 metros la longitud del Titanic, realizó más de 800 viajes durante las décadas de 1950 y 1960. Ahora, su nueva función será servir como refugio para distintas especies marinas y convertirse en un atractivo para buzos, pescadores y visitantes.

El hundimiento se realizó el miércoles en el golfo de México, a unos 40 kilómetros de Destin, en la costa noroccidental de Florida.

Así prepararon el barco para hundirlo sin explosivos

Para llevar a cabo el proyecto, que tuvo un costo aproximado de 13,5 millones de dólares, fue necesario acondicionar la estructura del transatlántico y permitir que el agua ingresara de manera controlada.

En lugar de utilizar explosivos, los responsables abrieron las válvulas que alimentaban el sistema de refrigeración, retiraron más de 400 ventanas del casco y realizaron grandes aberturas en las cubiertas.

Con estas modificaciones, el agua comenzó a entrar progresivamente hasta provocar que la embarcación descendiera hacia el fondo marino.

Se espera que el SS United States quede a unos 55 metros de profundidad, mientras que su punto más elevado permanecerá a aproximadamente 18 metros de la superficie.

De transportar celebridades a convertirse en refugio de especies marinas

Durante sus años de servicio, el transatlántico recibió a reconocidas figuras de la política, el entretenimiento y la cultura. Entre sus pasajeros estuvieron John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí y Walt Disney.

También viajó a bordo Bill Clinton cuando era joven y se dirigía a estudiar a la Universidad de Oxford.

Su primera travesía transatlántica se realizó en 1952 y la última tuvo lugar en 1969. Después de décadas de servicio, la embarcación pasó más de 25 años en un muelle de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos, antes de que se definiera su transformación en arrecife artificial.

¿Cuál es la finalidad?

El proyecto pretende convertir los restos del barco en un espacio que favorezca el desarrollo de vida marina. La estructura funcionará como hábitat para diferentes especies y, al mismo tiempo, como un punto de interés para actividades de buceo y pesca.

Con su hundimiento, el SS United States busca superar al que hasta ahora era considerado el mayor arrecife artificial: un antiguo portaaviones que fue sumergido hace aproximadamente veinte años frente a las costas de Pensacola, también en Florida.