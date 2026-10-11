Así quedaría América de Cali en la Liga BetPlay y reclasificación si pierde ante el TAS

El caso de Yhormar Hurtado finalmente llegó a instancias internacionales. América de Cali respondió ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) por las demandas de Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe, quienes reclaman por una presunta alineación indebida del lateral en la Liga BetPlay.

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Aunque inicialmente eran cinco clubes demandantes, cuyos reclamos fueron desestimados por el Comité Disciplinario del campeonato y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, tres se bajaron de la apelación a nivel internacional al considerar que una victoria en los tribunales no cambiaría su situación actual en el fútbol colombiano.

Boyacá Chicó y Jaguares descendieron a segunda división y los puntos reclamados no harían la diferencia, mientras que Alianza FC aseguró la permanencia en primera y está eliminado de la Liga, independientemente de la derrota frente a América.

¿Cómo fue la audiencia ante el TAS por el caso Yhormar Hurtado?

De acuerdo a lo reportado desde el equipo jurídico de América de Cali, la audiencia se prolongó durante varias horas, pero consideran que los argumentos presentados podrían resultar en un fallo favorable para el equipo.

Se espera que antes de este 13 de noviembre se conozca un fallo definitivo sobre el caso, recordando que el reclamo gira en torno a la participación de Hurtado en tres clubes durante la temporada 2026: Tolima, Always Ready y América, lo cual está prohibido por la FIFA.

Lo que expone América y respaldó la Dimayor, es que en el fútbol colombiano cada campeonato representa una temporada, por lo que los semestres con Tolima y América son temporadas diferentes, mientras que los demandantes señalan que es un problema de interpretación.

¿Qué pasaría con América de Cali si pierde ante el TAS?

En este momento solo hay 4 puntos en disputa, una victoria 3-0 ante Internacional y un empate 0-0 frente a Santa Fe. Aunque perder el caso ante el TAS no cambia la clasificación de América a cuadrangulares, sí podría cambiar su posición en la liga y en la reclasificación del año.

En este momento América tiene 36 puntos. Si le quitan cuatro unidades quedaría con 32, por lo que ya no dependería de sí mismo para pelear por el punto invisible en cuadrangulares. Tendría que ganar en la última fecha y esperar a que Deportivo Cali y Santa Fe no sumen victorias.

En cuanto a la tabla de reclasificación, el equipo se ubica segundo con 70 puntos y asegura parcialmente un cupo a la Copa Libertadores 2027. Quedaría con 66 unidades, mientras que Santa Fe pasaría a tener 68, por lo que los 'Diablos Rojos' se verían obligados a remontar en cuadrangulares.