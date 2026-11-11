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Selección Colombia anunció convocados para el Mundial sub-17: cuándo es y dónde ver los partidos

El combinado nacional viaja a Catar luego de salir campeones del Sudamericano sub-17 de Paraguay de 2026.

Selección Colombia campeones Sudamericano sub-17
FOTO: @FCFSeleccionCol

Ángel Ballén

noviembre 11 de 2026
06:30 p. m.
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La Selección Colombia sub-17 confirmó la lista de 21 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la categoría en Qatar 2026. El técnico Fredy Hurtado definió a los jugadores que buscarán consolidar el título Sudamericano conseguido en Paraguay.

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El Mundial se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. De acuerdo con la convocatoria anunciada, la delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre para preparar su participación en el certamen.

¿Quiénes son los 21 convocados de Colombia para el Mundial Sub-17?

Estos son los 21 nombres anunciados para representar a Colombia en Qatar:

  1. Adrián Mosquera – Independiente Medellín.
  2. Anderson Murillo – Independiente Medellín.
  3. Camilo Blandón – C. D. Estudiantil.
  4. Edwin Echeverría – Atlético Nacional.
  5. Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza.
  6. Eider Carrillo – Independiente Medellín.
  7. Gorka Abascal – Real Madrid (España).
  8. Jacky Muñoz – Barranquilla FC.
  9. Jhan Moreno – Atlético Nacional.
  10. José Escorcia – Atlético Nacional.
  11. Juan Fori – C. D. Estudiantil.
  12. Luigi Ortiz – Deportivo Cali.
  13. Luis Maturana – Independiente Medellín.
  14. Matías Caicedo – Independiente Yumbo.
  15. Miguel Agámez – Barranquilla FC.
  16. Samuel Martínez – Atlético Nacional.
  17. Samuel Martínez – Envigado FC.
  18. Santiago Romaña – Fortaleza FC.
  19. Santiago Vallecilla – Deportivo Cali.
  20. Simón Rojas – Atlético Nacional.
  21. Weiner Martínez – Envigado FC.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

La Selección Colombia integrará el grupo L, junto con Japón, Honduras y Serbia. Los tres encuentros de la primera fase se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone, en Qatar.

  • Sábado 21 de noviembre: Colombia vs. Japón - 7:30 a. m.
  • Martes 24 de noviembre: Colombia vs. Honduras 10:30 a. m.
  • Viernes 27 de noviembre Colombia vs. Serbia 8:00 a. m.

¿Dónde ver a la Selección Colombia sub-17?

Los tres partidos de la fase de grupos y los siguientes en caso de avanzar de ronda se podrán disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN. El equipo de trasmisión de Fútbol RCN llevará las emociones a los hogares colombianos, tanto en televisión como en la App del Canal RCN y las plataformas digitales.

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