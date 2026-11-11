Selección Colombia anunció convocados para el Mundial sub-17: cuándo es y dónde ver los partidos

La Selección Colombia sub-17 confirmó la lista de 21 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la categoría en Qatar 2026. El técnico Fredy Hurtado definió a los jugadores que buscarán consolidar el título Sudamericano conseguido en Paraguay.

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El Mundial se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. De acuerdo con la convocatoria anunciada, la delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre para preparar su participación en el certamen.

¿Quiénes son los 21 convocados de Colombia para el Mundial Sub-17?

Estos son los 21 nombres anunciados para representar a Colombia en Qatar:

Adrián Mosquera – Independiente Medellín. Anderson Murillo – Independiente Medellín. Camilo Blandón – C. D. Estudiantil. Edwin Echeverría – Atlético Nacional. Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza. Eider Carrillo – Independiente Medellín. Gorka Abascal – Real Madrid (España). Jacky Muñoz – Barranquilla FC. Jhan Moreno – Atlético Nacional. José Escorcia – Atlético Nacional. Juan Fori – C. D. Estudiantil. Luigi Ortiz – Deportivo Cali. Luis Maturana – Independiente Medellín. Matías Caicedo – Independiente Yumbo. Miguel Agámez – Barranquilla FC. Samuel Martínez – Atlético Nacional. Samuel Martínez – Envigado FC. Santiago Romaña – Fortaleza FC. Santiago Vallecilla – Deportivo Cali. Simón Rojas – Atlético Nacional. Weiner Martínez – Envigado FC.

¿Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?

La Selección Colombia integrará el grupo L, junto con Japón, Honduras y Serbia. Los tres encuentros de la primera fase se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone, en Qatar.

Sábado 21 de noviembre: Colombia vs. Japón - 7:30 a. m.

Martes 24 de noviembre: Colombia vs. Honduras 10:30 a. m.

Viernes 27 de noviembre Colombia vs. Serbia 8:00 a. m.

¿Dónde ver a la Selección Colombia sub-17?

Los tres partidos de la fase de grupos y los siguientes en caso de avanzar de ronda se podrán disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN. El equipo de trasmisión de Fútbol RCN llevará las emociones a los hogares colombianos, tanto en televisión como en la App del Canal RCN y las plataformas digitales.