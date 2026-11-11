Selección Colombia anunció convocados para el Mundial sub-17: cuándo es y dónde ver los partidos
El combinado nacional viaja a Catar luego de salir campeones del Sudamericano sub-17 de Paraguay de 2026.
Ángel Ballén
06:30 p. m.
La Selección Colombia sub-17 confirmó la lista de 21 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la categoría en Qatar 2026. El técnico Fredy Hurtado definió a los jugadores que buscarán consolidar el título Sudamericano conseguido en Paraguay.
El Mundial se jugará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. De acuerdo con la convocatoria anunciada, la delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre para preparar su participación en el certamen.
¿Quiénes son los 21 convocados de Colombia para el Mundial Sub-17?
Estos son los 21 nombres anunciados para representar a Colombia en Qatar:
- Adrián Mosquera – Independiente Medellín.
- Anderson Murillo – Independiente Medellín.
- Camilo Blandón – C. D. Estudiantil.
- Edwin Echeverría – Atlético Nacional.
- Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza.
- Eider Carrillo – Independiente Medellín.
- Gorka Abascal – Real Madrid (España).
- Jacky Muñoz – Barranquilla FC.
- Jhan Moreno – Atlético Nacional.
- José Escorcia – Atlético Nacional.
- Juan Fori – C. D. Estudiantil.
- Luigi Ortiz – Deportivo Cali.
- Luis Maturana – Independiente Medellín.
- Matías Caicedo – Independiente Yumbo.
- Miguel Agámez – Barranquilla FC.
- Samuel Martínez – Atlético Nacional.
- Samuel Martínez – Envigado FC.
- Santiago Romaña – Fortaleza FC.
- Santiago Vallecilla – Deportivo Cali.
- Simón Rojas – Atlético Nacional.
- Weiner Martínez – Envigado FC.
¿Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026?
La Selección Colombia integrará el grupo L, junto con Japón, Honduras y Serbia. Los tres encuentros de la primera fase se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone, en Qatar.
- Sábado 21 de noviembre: Colombia vs. Japón - 7:30 a. m.
- Martes 24 de noviembre: Colombia vs. Honduras 10:30 a. m.
- Viernes 27 de noviembre Colombia vs. Serbia 8:00 a. m.
¿Dónde ver a la Selección Colombia sub-17?
Los tres partidos de la fase de grupos y los siguientes en caso de avanzar de ronda se podrán disfrutar a través de la pantalla del Canal RCN. El equipo de trasmisión de Fútbol RCN llevará las emociones a los hogares colombianos, tanto en televisión como en la App del Canal RCN y las plataformas digitales.