Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Más de 188 millones de pesos en premios y miles de apuestas ganadoras dejó la última extracción del Super Astro Luna. El balance corresponde a la jornada del martes 10 de noviembre, cuyos resultados ya fueron publicados por el operador.

Ahora, la atención se concentra en el sorteo de este miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando se conocerá una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

A diferencia de otros juegos de azar, el Super Astro Luna permite obtener premios en distintas categorías, por lo que no todos los participantes necesitan acertar las cuatro cifras completas para recibir dinero. Sin embargo, cada categoría tiene condiciones específicas que deben cumplirse.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de noviembre de 2026

El Super Astro Luna volvió a jugarse en la noche de este 11 de noviembre y, finalmente, la combinación ganadora fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Como referencia, el martes 10 de noviembre la combinación ganadora fue el número 9400, acompañado del signo Leo, correspondiente al sorteo 8300.

Según el reporte del operador, esa jornada dejó 7.373 apuestas ganadoras, con premios que sumaron $188.464.900.

La distribución incluyó 13 apuestas premiadas en la categoría de cuatro cifras, 278 en la de tres últimas cifras y 7.082 en la de dos últimas cifras.

Estas cantidades muestran cómo los premios se distribuyen entre diferentes niveles de acierto, aunque los valores recibidos dependen de las condiciones de cada apuesta.

Es importante aclarar que las combinaciones anteriores no permiten predecir los resultados futuros, debido a que cada extracción es independiente.

¿Cómo se distribuyen los premios del Super Astro Luna entre los ganadores?

El valor de un premio depende de dos factores principales: la categoría de acierto y el monto registrado en la apuesta.

La categoría de mayor premio corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal seleccionado durante el sorteo.

También existen premios para quienes coinciden con las tres últimas cifras o las dos últimas, siempre que cumplan las condiciones correspondientes, incluido el signo.

Por esta razón, una misma extracción puede registrar miles de apuestas ganadoras sin que todas reciban cantidades iguales.

Además, el número de ganadores no significa necesariamente que se trate de personas diferentes, pues un participante puede registrar varias apuestas.

Para determinar si existe un premio, es necesario revisar el comprobante y contrastarlo con el resultado oficial, sin modificar el orden de las cifras.

Los participantes que identifiquen una coincidencia deberán conservar su tiquete y consultar los procedimientos de cobro establecidos por el operador.

Después de la extracción de este miércoles, el Super Astro Luna continuará su calendario el jueves 12 de noviembre, con un nuevo sorteo previsto para las 10:50 de la noche.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.