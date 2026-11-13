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El Tour Colombia RCN - Sistecrédito 2027 tendrá Gran Fondo para ciclistas aficionados

El 24 de enero de 2027, en Sabaneta, Antioquia, los aficionados podrán rodar por las carreteras antioqueñas y vivir la experiencia de la carrera más importante de América. Las inscripciones abren el martes 17 de noviembre.

Grand Fondo Tour Colombia RCN 2027
Gran Fondo Tour Colombia RCN

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
02:29 p. m.
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El Tour Colombia RCN - Sistecrédito está de regreso, y esta vez trae una noticia que hará vibrar el corazón de todos los ciclistas aficionados: además de disfrutar de la competencia por etapas más importante de América, ahora podrán vivir la emoción de la carrera sobre su propia bicicleta, en un Gran Fondo que se correrá el próximo 24 de enero de 2027 por las carreteras antioqueñas.

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Pensado para quienes sienten que la vida se disfruta mejor sobre dos ruedas, el evento ofrecerá dos desafíos: un Gran Fondo de aproximadamente 110 kilómetros y un Medio Fondo de 70 kilómetros. Ambos arrancarán y llegarán al Daviarena, en Sabaneta, Antioquia, donde la pasión por el ciclismo se sentirá en cada pedalazo.

Y hay más: los mejores ciclistas aficionados del Gran Fondo y del Medio Fondo tendrán el privilegio de rodar con invitados especiales, acceder a espacios exclusivos y ser parte de los eventos oficiales de la competencia, como la presentación de equipos del Tour Colombia RCN - Sistecrédito, que se realizará ese mismo 24 de enero.

Así se podrá inscribir al Gran Fondo del Tour Colombia

Desde este martes 17 de noviembre, quienes sueñan con vivir una experiencia única en bicicleta podrán hacer realidad esa ilusión inscribiéndose en www.tourcolombiarcn.com. Será la antesala perfecta de una de las carreras más importantes del calendario nacional e internacional.

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¿Qué es el Tour Colombia RCN - Sistecrédito 2027?

En 2027, el Tour Colombia vuelve con la organización conjunta de la Federación Colombiana de Ciclismo y RCN. Del 26 al 31 de enero de 2027, Colombia volverá a vibrar con una carrera que regresa para escribir un nuevo capítulo en la historia del ciclismo nacional.

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