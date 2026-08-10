Egan Bernal se pronunció tras rumores de retiro: "No se trata de seguir por seguir"

Egan Bernal se pronunció sobre las versiones que durante los últimos días pusieron en duda su continuidad en el ciclismo profesional. A través de un comunicado oficial habló de su presente personal y deportivo y explicó que su intención sería dar inicio a la próxima temporada.

El futuro del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 había generado especulaciones después de informaciones procedentes de Europa, que señalaban que Bernal estaría contemplando la posibilidad de retirarse al finalizar la presente temporada.

Sin embargo, el propio ciclista aclaró que actualmente mantiene contrato con el Ineos Grenadiers hasta finales de 2029. “Por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”, señaló Bernal en su comunicado, en el que también explicó que ha conversado con el equipo y con las personas que lo acompañan sobre las decisiones que deberá tomar respecto a su futuro.

¿Egan Bernal se va a retirar del ciclismo profesional?

Por el momento, Bernal no confirmó su retiro, pero dejó claro que quiere tomarse un periodo para descansar y recuperar tranquilidad después de una temporada exigente. “Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia”, afirmó.

El ciclista también hizo una reflexión sobre los años que ha dedicado a la bicicleta y los sacrificios que ha realizado durante su carrera. “Siento que le he entregado a este deporte los mejores años de mi vida”, expresó, aunque aseguró que puede mirar atrás con tranquilidad y orgullo por lo conseguido.

Bernal reconoció además que todavía no tiene definido qué ocurrirá durante los próximos años. “No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento”, manifestó.

Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia.

Por ahora, la principal certeza sobre el futuro de Egan Bernal es que su contrato con Ineos Grenadiers se extiende hasta finales de 2029 y que el propio corredor manifestó su intención de iniciar la próxima temporada.