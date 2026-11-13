Conmebol anunció fiesta gratuita en Barranquilla antes de la final de la Sudamericana

La Conmebol anunció que el 19 y 20 de noviembre realizará la Fiesta Sudamericana en el Gran Malecón de Barranquilla, con entrada gratuita, música, gastronomía y actividades para los hinchas que vivirán la gran final entre Boca Juniors vs. Atlético de Mineiro.

La celebración se desarrollará en el sector del Pabellón de Cristal, entre las 5:00 de la tarde y la medianoche, durante las dos jornadas. La iniciativa busca extender la experiencia del torneo más allá del estadio y reunir a seguidores de los equipos finalistas y del fútbol sudamericano.

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Para asistir será necesario realizar un registro previo a través del enlace habilitado por la organización de la Conmebol.

¿Qué actividades tendrá la Fiesta Sudamericana en Barranquilla?

La programación incluirá música, propuestas gastronómicas, experiencias interactivas y espacios de entretenimiento familiar. La idea es que los aficionados puedan compartir durante las horas previas al partido, conocer otras expresiones de la cultura futbolera y disfrutar de un ambiente de celebración junto al río Magdalena.

La directora de Marketing de la Conmebol, Claudia Cortazar, explicó que la intención es que la emoción de la final no se limite a los 90 minutos del encuentro, sino que también se viva en los espacios de encuentro preparados para los seguidores.

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El evento será gratuito, pero los interesados deberán completar el proceso de inscripción para asistir a esta Fiesta Sudamericana en el Gran Malecón de Barranquilla.

¿Cuándo se jugará la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro?

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, se enfrentarán por el título continental a partir de las 5:30 de la tarde, hora colombiana.

El encuentro tendrá como escenario el renovado Metropolitano, que recibirá una nueva definición internacional y a las aficiones de dos clubes con gran presencia en el continente.

Con la Fiesta Sudamericana del 19 y 20 de noviembre, Barranquilla tendrá dos días de actividades para los hinchas antes de la disputa del trofeo.