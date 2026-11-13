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IDEAM advierte que el fenómeno de El Niño se extendería hasta 2027 y pide reforzar el ahorro de energía

La entidad señaló que los efectos más negativos de El Niño se mantendrían, por lo menos, durante el primer trimestre de 2027.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2026
02:19 p. m.
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A tan solo 17 días del inicio de diciembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reiteró su llamado a los colombianos para fortalecer las medidas de ahorro de energía ante la continuidad del fenómeno de El Niño, cuyos efectos podrían extenderse hasta el primer semestre e incluso el segundo semestre de 2027.

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De acuerdo con las proyecciones de la entidad, existe un 61 % de probabilidad de que las condiciones asociadas a este fenómeno se mantengan hasta mayo de 2027. Además, se estima un 79 % de probabilidad de que la intensidad del evento disminuya de manera gradual durante los próximos meses, aunque sus impactos seguirían sintiéndose en distintas regiones del país.

Persisten las condiciones secas en varias regiones

El IDEAM señaló que los efectos más negativos de El Niño se mantendrían, por lo menos, durante el primer trimestre de 2027. Incluso, algunos de los modelos climáticos contemplan la posibilidad de que el fenómeno se prolongue hasta el segundo semestre del próximo año.

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La entidad advirtió que noviembre, pese a hacer parte de la segunda temporada de lluvias en Colombia, continúa registrando déficits de precipitaciones en varios sectores del territorio nacional. Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran áreas del departamento del Chocó y el sur de Antioquia, donde las condiciones secas han persistido por encima de lo esperado para esta época.

Llamado al ahorro de energía en horas pico

Ante este panorama, las autoridades insistieron en la necesidad de adoptar medidas de uso eficiente de la energía para reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

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El llamado está dirigido especialmente a los hogares colombianos para que intensifiquen las acciones de ahorro entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, franja en la que se registra el mayor consumo de electricidad. Entre las recomendaciones figuran apagar equipos que no estén en uso, optimizar la iluminación y moderar el consumo de electrodomésticos durante las horas de mayor demanda.

Las autoridades recalcaron que la participación de los ciudadanos será clave para mitigar los impactos de un fenómeno climático que, según las proyecciones actuales, continuará influyendo en las condiciones meteorológicas del país durante gran parte de 2027.

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