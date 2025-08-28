Fútbol RCN transmitirá todos los juegos la fecha 17 de las Eliminatorias: programación

Cada vez falta menos para que las Eliminatorias Sudamericanas vuelvan a tener protagonismo en el continente, haciendo que millones de seguidores comiencen a realizar sus juegos sobre las selecciones que estarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.

Sin ninguna duda, el abrebocas de la jornada sudamericana es la fecha 17, la cual se va a disputar el próximo jueves 4 de septiembre y que dejará encaminados a los equipos que estarán en la fiesta mundial, y a los que tendrán que esperar otros cuatro años para vivir la experiencia del Mundial.

En esta oportunidad y con la intención de llevar toda la fiesta del fútbol, Canal RCN llevará todas las emociones de la jornada 17 de las Eliminatorias, logrando transmitir los cinco juegos que tendrá la fecha, además de acompañar a la Selección Colombia de Barranquilla.

Programación fecha 17 de las Eliminatorias

El juego de la Selección Colombia contra Bolivia será el compromiso que se podrá ver por la señal principal a partir de las 4:30 P.M. Sin embargo, desde las 5:30 P.M. también lo podrá vivir por la App del Canal RCN, acompañado de Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid y Ricardo Henao, quienes también estarán con los oyentes de la FM.

A partir de las 6:00 P.M. podrá disfrutar del juego Argentina vs. Venezuela y Uruguay vs. Perú, los cuales encontrará en la App del Canal RCN, que también contará con el partido entre Paraguay vs. Ecuador (6:15 P.M.) y Brasil vs. Chile (7:15 P.M.).

Colombia vs. Bolivia - (señal principal) desde las 4:30 P.M

Colombia vs. Bolivia - (App y la FM) desde las 5:30 P.M

Argentina vs. Venezuela - (App) desde las 6:00 P.M

Uruguay vs. Perú - (App) desde las 6:00 P.M.

Paraguay vs. Ecuador - (App) desde las 6:15 P.M.

· Brasil vs. Chile - (App) desde las 7:15 P.M.

La tribuna de la buena vibra

Con miras al último partido de local que disputará la Selección Colombiana de Fútbol de Mayores en el marco de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo 4 de septiembre de 2025 a las 6:30 PM en la ciudad de Barranquilla, la Federación Colombiana de Fútbol, en conjunto con la Cámara de la Diversidad, se encuentra adelantando una campaña para promover el respeto, la pasión y la inclusión en el estadio para convertirlo en un espacio libre de discriminación.

La campaña denominada «La Tribuna de la Buena Vibra», es una iniciativa que busca hacerle saber al mundo que el fútbol en Colombia se vive con pasión y respeto por las diferencias. Queremos llenar de alegría e ilusión las tribunas sur y norte bajas del estadio Metropolitano con embajadores de la buena vibra y el respeto.