La sorpresa que prepara Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia

La Selección Colombia está a un paso de asegurar su presencia en el Mundial de 2026 y el técnico argentino Néstor Lorenzo ultima detalles de la convocatoria para los dos partidos finales de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela. Aunque el panorama es alentador, pues al combinado nacional le basta con sumar un punto de los seis en juego para sellar su clasificación, el estratega no quiere dar nada por sentado y planea incluir novedades en la nómina.

Dentro de los nombres que suenan con fuerza aparece una sorpresa que pocos imaginaban: Kevin Serna. El joven futbolista, que actualmente brilla con Fluminense en Brasil, se ha ganado un lugar en la consideración del cuerpo técnico gracias a sus destacadas actuaciones en el fútbol carioca, donde ha demostrado velocidad, desequilibrio y una capacidad ofensiva que lo hacen un jugador diferente.

Kevin Serna, la sorpresa que ilusiona a la afición

Serna ha sido protagonista con Fluminense en los últimos meses y su rendimiento ha captado la atención no solo en Brasil, sino también en el radar de la Selección Colombia. De confirmarse su inclusión, sería la primera convocatoria oficial del extremo, un paso enorme en su carrera que lo pondría frente a la vitrina más importante del continente.

Para Lorenzo, la idea no es solo reforzar al equipo en estos compromisos, sino también empezar a darle rodaje a jugadores que podrían convertirse en alternativas de cara a la Copa del Mundo. El nombre de Serna encaja en ese plan a futuro, pues ofrece variantes en ataque que pueden ser determinantes en escenarios de máxima exigencia.

Colombia, a las puertas de una clasificación histórica

La tricolor, que ha mantenido una campaña sólida durante las eliminatorias, buscará confirmar su boleto mundialista el próximo 4 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Después, cerrará la fase clasificatoria ante Venezuela, un duelo que podría ser la antesala de la celebración definitiva.

Con la posible convocatoria de Kevin Serna, Néstor Lorenzo no solo piensa en el presente inmediato, sino también en ampliar las opciones de una plantilla que quiere llegar a Estados Unidos 2026 con juventud, talento y proyección. La expectativa es grande y la afición espera que esta nueva carta le dé frescura a un equipo que ya sueña con otra participación mundialista.