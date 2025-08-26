CANAL RCN
Selección Colombia: ¿quiénes podrían ser convocados desde el FPC?

Se alista la nómina de convocados para la selección Colombia y algunos nombres del FPC suenan para el combinado tricolor.

Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
02:46 p. m.
La expectativa crece en torno a la selección Colombia, que este jueves revelará la lista de convocados para afrontar los últimos dos compromisos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El conjunto nacional, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y cerrará la fase clasificatoria visitando a Venezuela, con el objetivo de asegurar matemáticamente su cupo a la Copa del Mundo.

La nómina genera debate porque la base del equipo ha estado conformada principalmente por futbolistas que militan en el exterior, quienes atraviesan un gran momento en sus respectivos clubes. Esto ha reducido significativamente las posibilidades de que jugadores del fútbol profesional colombiano (FPC) logren un llamado, pese a la insistencia de los hinchas que piden mayor representación local.

Hinestroza y Carrascal, las cartas del FPC

Aunque el panorama parece adverso para el talento del torneo nacional, dos nombres aparecen con opciones: Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y Rafael Carrascal, capitán de América de Cali. Hinestroza, habitual en procesos recientes, fue convocado en las últimas fechas pese a no sumar demasiados minutos en cancha. Su juventud y versatilidad lo mantienen como alternativa en la lista preliminar.

El caso de Carrascal es más complejo. El volante tuvo un lugar en la convocatoria anterior por la ausencia de jugadores habituales, pero hoy no atraviesa su mejor nivel. América de Cali pasa por un momento crítico en la Liga BetPlay y eso le resta posibilidades al creativo de Valledupar, quien, sin embargo, sigue siendo un jugador con experiencia y liderazgo que Lorenzo conoce bien.

El reto: cerrar la clasificación sin sobresaltos

Con una base consolidada de jugadores internacionales, el cuerpo técnico de la selección Colombia buscará conformar un grupo capaz de asegurar la clasificación sin esperar combinaciones de resultados. La incógnita se despejará este jueves, cuando se conozca la lista definitiva y se confirme si algún representante del FPC logra abrirse espacio en medio de la competencia con los futbolistas de ligas extranjeras.

