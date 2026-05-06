¡Colombia clasificó al Mundial Femenino 2027 tras vencer a Uruguay! Vea el GOLAZO

La Selección Colombia Femenina sigue escribiendo una página importante en su historia. Este viernes 5 de junio, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia derrotó 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali y aseguró su clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

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En un compromiso muy disputado y con pocas oportunidades claras de gol, la Tricolor logró imponerse gracias a una anotación de Gisela Robledo al minuto 13', que terminó siendo suficiente para sumar tres puntos fundamentales en la recta final de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, torneo que entrega dos cupos directos para la próxima Copa del Mundo.

Con este resultado, Colombia ratificó el buen momento que atraviesa y confirmó su presencia en una nueva cita orbital, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente.

Colombia aseguró el cupo al Mundial de Brasil 2027

El encuentro frente a Uruguay estuvo marcado por la intensidad y la lucha en la mitad del campo. Aunque las opciones de peligro fueron escasas, la selección nacional supo aprovechar una de sus oportunidades para marcar la diferencia en el marcador.

La victoria permitió que Colombia llegara a 17 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose como líder parcial de la competición y dependiendo de sí misma para pelear por el título en la última jornada.

El triunfo también tuvo un valor especial porque confirmó matemáticamente la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027, uno de los grandes objetivos trazados por el cuerpo técnico y las jugadoras desde el inicio del torneo.

La Tricolor ahora va por el título de la Liga de Naciones

Mientras Colombia celebraba su clasificación, Argentina enfrentaba a Perú en un partido que también tenía incidencia directa en la definición del campeonato.

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Dependiendo del resultado de ese encuentro, la Selección Colombia podría llegar a la última fecha con opciones concretas de quedarse con el título de la Liga de Naciones Femenina.

Ahora, el próximo desafío será ante Paraguay en Asunción, donde la Tricolor buscará cerrar una campaña sobresaliente y coronar con un título el proceso que ya le permitió asegurar su presencia en el Mundial de 2027.