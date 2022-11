"Es Guardiola comparado con Martino": en México extrañan a Osorio antes de Catar 2022

A pesar de la expectativa del comienzo del Mundial de Catar 2022, los que tienen cierto nerviosismo del papel de su selección son los aficionados de México, a quienes la actuación del equipo les genera más dudas que certezas.

El cuadro 'azteca' no tendrá un grupo para nada fácil, pues está emparejado en el C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Su debut será el próximo martes 22 de noviembre frente al combinado europeo contra Robert Lewandowski y compañía.

De cara a la Copa del Mundo, en México existen un montón de dudas frente al equipo dirigido por Gerardo Martino y los resultados dan pie para que la preocupación tenga cabida en masa. El 'tri' ha tenido nueve partidos amistosos este año desde que se terminaron las eliminatorias de la Concacaf, dejando un saldo de cuatro derrotas, tres victorias y dos empates.

De hecho, los triunfos fueron contra seleccionados de menor nivel, como Surinam e Irak, aunque la rescatable fue frente a Perú. De resto cayó con Colombia, Paraguay, Uruguay y Suecia, mientras que igualó con Ecuador y Jamaica.

El nivel del equipo hace que en México le lluevan críticas al 'tata' Martino, lo que hace recordar a Juan Carlos Osorio y no porque también fue cuestionado, sino porque, paradójicamente, los hinchas y la prensa dicen extrañarlo.

Osorio no ganó ningún título con el combinado 'manito', cosa que Martino sí (Copa Oro de 2019), pero el nivel del equipo en cancha y los resultados fueron más constantes, pues los señalamientos vinieron más por su estrategia de rotar jugadores en cada formación y no tener un esquema o un once titular fijo.

En México extrañan a Juan Carlos Osorio

El colombiano dejó una buena imagen en México y cerró bocas con la histórica victoria a Alemania en el Mundial de Rusia 2018, en el que pasó segundo de grupo y fue eliminado en octavos de final por Brasil. En tanto, el DT argentino incrementó la incertidumbre de cara a Catar 2022 con la derrota 2-1 el miércoles frente a Suecia, último amistoso antes del certamen.

Eso lo demuestran los comentarios de los hinchas mexicanos en redes sociales, que con las recientes actuaciones del equipo, no dudan a la hora de manifestar que extrañan a Osorio ya que creen que con Martino, no llegarán lejos en Catar 2022. Incluso, un usuario de Twitter llegóa comparar al colombiano con Guardiola al lado del argentino.

Yo era hater de Juan Carlos Osorio pero es Guardiola comparado con el anciano de Martino, se viene la peor actuación de la Selección mexicana en un Mundial — . (@la13miobsesion) November 8, 2022

Hoy le dicen a Martino que no hay variantes que se casa con la suya, hace 4 años le decían a Osorio que exageraba de variantes y que definiera un cuadro base, hay mexicanos tan cangrejos que somos — Sahid Husai Chavez (@sahid2312) November 17, 2022

Veo como juega el equipo del Tata Martino, y hasta el Profe Osorio era más sensato — Pierroth Jr (de Puerto Rico) 🇵🇷🤙 (@PierrothJR11) November 17, 2022

Yo no entiendo, la selección de Gerardo "el Tata" Martino es mucho peor que la de Juan Carlos Osorio, pero Martino no recibe ni el 10% del hate que recibía Osorio. — Oscar Fontanelli (@fonatelli) November 16, 2022

A estas alturas el mundial pasado mi profe Osorio estaba cantando “Adios Amor” con Nodal y éramos todos felices. Te odio Gerardo Martino — Diego (@diiegora17) November 16, 2022

Aguirre, Lavolpe, Herrera y Osorio polarizaban con sus decisiones en la Selección, pero lo de Martino es mucho peor, hay un ambiente de desidia y valemadrismo por lo que le pase a México en el Mundial. Nunca se había sentido algo así — Fernando Del Río 🇲🇽🇦🇷 (@FernandoDelRio) November 15, 2022

El Profe Osorio es 50 mil veces mejor entrenador que el Tata Martino. Espero no calle la boca a todos pero se ve imposible. Que agüitación. — Manuel SO (@manuuuga) November 14, 2022

Nunca pensé decir esto, peeeeero, prefiero mil veces al Profe Osorio y sus pinches rotaciones, que al muerto del Tata Martino. — Abraham Ochoa  (@A8aLazcano) November 16, 2022

Hace 4 años hicieron cagada a Osorio porque llevo puros viejos y sus rotaciones, pero a Martino tiene prensa amiga que le justifica con el clásico "Pues que querían que llevará su no hay más " . https://t.co/3e8QoUc8n9 — Lex V. Hernandez (@VictorH55055252) November 14, 2022