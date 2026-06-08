¿En qué ciudades jugaría la Selección Colombia en caso de superar la fase de grupos?

La Selección Colombia se enfrenta a un complicado grupo en la Copa del Mundo de 2026, donde deberá enfrentar a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Portugal, buscando un lugar entre los mejores 16 del certamen.

De entrada, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene lista su programación para estos compromisos de fase de grupos. Primero en Ciudad de México, luego en Guadalajara y finalmente en Miami, pero los aficionados que acompañaron al equipo están a la expectativa sobre dónde se jugaría un eventual partido de dieciseisavos de final.

¿Dónde jugaría la Selección Colombia?

En caso de que el equipo 'Tricolor' confirme su buen momento y quede en el primer lugar de su grupo, se estará enfrentando frente a uno de los mejores terceros, el cual saldría de los grupos D/E/I/J/L. Lo cierto, se agendaría para jugar en Kansas City, en un estadio con capacidad para 76.000 personas.

Si la Selección Colombia queda en la segunda casilla, se enfrentaría ante el segundo del grupo L, donde están Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Este eventual duelo sería en la ciudad de Toronto, en Canadá.

Finalmente, si Colombia avanza como mejor tercero del grupo K, lo más probable es que se enfrente al ganador de ese grupo L. Ese partido está programado para jugarse en Atlanta, en uno de los estadios más modernos de la Copa del Mundo.

¿Cuántos equipos clasifican como mejor tercero?

En este Mundial de 48 selecciones hay 12 grupos, donde avanzan a siguiente ronda primero y segundo de cada grupo, así como las ocho selecciones posicionadas como mejores terceros.

Los criterios para ordenar a los terceros son:

Más puntos. Mejor diferencia de gol. Más goles marcados. Mejor puntuación de conducta (fair play). Mejor posición en el Ranking FIFA.

Un detalle importante: a diferencia de Mundiales anteriores, el Ranking FIFA reemplaza al sorteo como último criterio de desempate. Es decir, si dos terceros terminan exactamente iguales en todo lo demás, avanzará el que esté mejor ubicado en el ranking.