Declaran alerta de peligro en Guatemala por erupción del volcán de Fuego

Las autoridades de Guatemala declararon una alerta de peligro ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica.

Alerta de peligro en Guatemala por Volcán de Fuego

La erupción, que comenzó durante la mañana de este 3 de agosto, aumentó considerablemente su intensidad en horas de la noche, obligando a la evacuación preventiva de habitantes que residen en zonas cercanas al macizo.

El volcán, ubicado a unos 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala, registró la expulsión de lava por varios de sus flancos, además de densas columnas de gases y ceniza que se elevaron a gran altura.

Ante este panorama, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la alerta naranja a nivel nacional, el segundo nivel más alto antes de una emergencia total.

Decenas de familias fueron trasladadas hacia sectores considerados más seguros, entre ellos el municipio de San Juan Alotenango.

Allí se habilitaron espacios comunitarios para recibir temporalmente a los evacuados, muchos de los cuales abandonaron sus hogares con pocas pertenencias mientras las autoridades monitorean la evolución de la actividad volcánica.

Residentes de las comunidades afectadas relataron que la situación cambió rápidamente a lo largo del día. Aunque la actividad era visible desde las primeras horas de la mañana, fue durante la noche cuando se emitieron las alertas de evacuación debido al aumento del riesgo.

Los especialistas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informaron que el volcán continúa atravesando una de las etapas más intensas de la erupción.

Según los expertos, la principal amenaza para las poblaciones cercanas son las corrientes de material incandescente que descienden por las laderas sur, sureste y suroeste del volcán, las cuales podrían aumentar en tamaño y alcance.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al área de influencia del volcán.

Asimismo, las autoridades de tránsito ordenaron el cierre de una importante carretera que conecta la costa sur del país con la histórica ciudad de Antigua Guatemala, uno de los principales destinos turísticos del territorio guatemalteco.

Los reportes técnicos señalan que la actividad eruptiva está generando fuentes de lava que alcanzan entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter. Además, la columna de ceniza ha llegado a superar los 7.000 metros de elevación, mientras que partículas volcánicas se dispersan a distancias de hasta 130 kilómetros hacia el oeste, alcanzando sectores cercanos a la costa del Pacífico.

Autoridades piden precaución por erupción del Volcán de Fuego

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron extremar las precauciones en las operaciones aéreas, aunque hasta el momento el aeropuerto internacional de la capital continúa funcionando con normalidad.

El volcán de Fuego, con una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar, ha mantenido una actividad constante a lo largo de los años.

Sus más recientes episodios eruptivos ocurrieron en febrero de este año y en junio de 2025, cuando cerca de 800 personas tuvieron que abandonar sus viviendas por razones de seguridad.