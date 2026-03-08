Así quedó la tabla del descenso del fútbol colombiano tras partido del Cúcuta

Este 3 de agosto, se jugó uno de los partidos más esperados en el fútbol colombiano con el clásico de los Santanderes, donde Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo se enfrentaron en el estadio Américo Montanini en el juego correspondiente a la fecha 3 del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Al final, el compromiso terminó con un empate a un gol, donde el portero del cuadro visitante fue la gran figura con varias atajadas clave, en un equipo que se vio mermado por la expulsión de su capitán, Mauricio Duarte.

Luciano Pons había marcado el gol de la victoria para Bucaramanga, pero lo anularon por un contacto en la mano del goleador, por lo que todo quedó en tablas.

Así quedó la tabla del descenso del fútbol colombiano

Con este resultado, Cúcuta Deportivo se mantiene en la zona de descenso. Cabe recordar que el sistema del fútbol colombiano solamente mide los partidos de la fase del 'todos contra todos', por lo que les quedan 17 partidos para intentar cambiar la situación.

El otro equipo que se mantiene en zona roja es Jaguares de Córdoba, club que al igual que Cúcuta, ascendió en el 2026. En los dos partidos disputados este semestre, llevan dos derrotas, situación que favorece a sus rivales directos.

Boyacá Chicó está en cuidados intensivos debido a su promedio acumulado, por lo que tanto Cúcuta como Jaguares lo podrían pasar fácilmente. Más arriba están Alianza Valledupar, Internacional de Bogotá y Deportivo Cali, clubes que no están a salvo, pero tendrían que vivir campañas desastrosas (y que los de abajo despierten) para caer en zonas de relegación.

20. Cúcuta: 21 PJ, 17 puntos, 0,8095

19. Jaguares: 21 PJ, 18 puntos, 0,8571

18. Boyacá Chicó: 97 PJ, 86 puntos, 0,8866

17. Alianza Valledupar: 99 PJ, 109 puntos, 1,1010

16. Internacional de Bogotá: 98 PJ, 107 puntos, 1,0918

15. Deportivo Cali: 99 PJ, 113 puntos, 1,1414

14. Llaneros: 61 PJ, 71 puntos, 1,1639

13. Deportivo Pereira: 99 PJ, 118 puntos, 1,1919

12. Águilas Doradas: 99 PJ, 126 puntos, 1,2727

11. Fortaleza: 99 PJ, 130 puntos, 1,3131