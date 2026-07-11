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Invima acumula más de 12.000 trámites represados en aprobación de medicamentos

Las demoras han impactado directamente a pacientes que esperan acceder a nuevas tecnologías médicas.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
05:40 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) enfrenta un cuello de botella histórico. A corte del primer semestre de 2026, la entidad tiene represados 12.800 trámites sanitarios, algunos de ellos radicados desde 2024.

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Se trata de solicitudes de registros, renovaciones, modificaciones y evaluaciones de medicamentos biológicos y productos farmacéuticos.

Pacientes afectados por demoras

Las demoras han impactado directamente a pacientes que esperan acceder a nuevas tecnologías médicas. “Muchos de esos pacientes están perdiendo la posibilidad de tener esas últimas tecnologías que sirven perfectamente a su patología por estas demoras”, señalaron voceros del sector.

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En el caso de medicamentos nuevos, el tiempo promedio de respuesta del Invima es de 2,5 años, cuando la norma establece un máximo de 9 meses.

Reliance como alternativa

Ante la crisis, la industria insiste en acelerar el plan piloto de reliance, iniciado en mayo, que permite apoyarse en evaluaciones de agencias internacionales como la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, este mecanismo busca generar confianza y reducir tiempos de autorización.

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Un estudio de Udelá advierte que, si Colombia implementara plenamente el reliance, pasaría de aprobar 311 trámites por año a 3.051, con una reducción de costos de hasta el 90% para la entidad.

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