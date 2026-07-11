CANAL RCN
Internacional

Unión Europea exige cambios en el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram bajo advertencia de multa millonaria

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, aunque aseguró que continuará colaborando “de manera constructiva” con el bloque.

Reportan caída masiva de Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp presentan falla
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

julio 11 de 2026
05:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Comisión Europea advirtió este viernes que la empresa estadounidense Meta deberá modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram o, de lo contrario, se expondrá a una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

Misión de observación de la Unión Europea entrega su balance sobre las elecciones de segunda vuelta en Colombia
RELACIONADO

Misión de observación de la Unión Europea entrega su balance sobre las elecciones de segunda vuelta en Colombia

Bruselas acusa al gigante tecnológico de no haber limitado los riesgos que sus plataformas representan para los usuarios, especialmente niños y adultos vulnerables, debido a funciones creadas para captar la atención de manera continua.

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, subrayó que “proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”.

Duro mensaje de la Misión de Observación Electoral de la UE al presidente Petro
RELACIONADO

Duro mensaje de la Misión de Observación Electoral de la UE al presidente Petro

Cambios exigidos por Bruselas

En un dictamen preliminar, el regulador europeo concluyó que Meta infringió las normas comunitarias sobre contenidos y debe implementar ajustes en el diseño de sus aplicaciones. Entre las medidas propuestas figuran desactivar funciones como la reproducción automática y el “scroll infinito”, introducir pausas efectivas en el tiempo de uso y modificar el sistema de recomendaciones para que no esté orientado exclusivamente a generar interacción.

Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026
RELACIONADO

Más de 1.000 personas habrían muerto en España por las altas temperaturas de junio 2026

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, aunque aseguró que continuará colaborando “de manera constructiva” con el bloque. Un alto funcionario de la UE aclaró que el objetivo no es castigar a las empresas, sino lograr cambios a través de compromisos.

Antecedentes y advertencias previas

Los hallazgos se publican días antes de que un panel de expertos presente recomendaciones para reforzar la protección de los menores frente a contenidos inapropiados en línea.

Europa enfrenta una histórica ola de calor que deja más de 1.300 muertes adicionales
RELACIONADO

Europa enfrenta una histórica ola de calor que deja más de 1.300 muertes adicionales

La UE ya había emitido una advertencia similar a TikTok en febrero, aunque destacó una “ligera diferencia” con Meta, al considerar que esta última ha mostrado disposición para abordar la seguridad infantil.

La investigación contra Meta comenzó en 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales, una normativa clave en la estrategia europea para frenar los excesos de las grandes tecnológicas.

Bruselas también señaló que las herramientas de gestión del tiempo en Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente y que los controles parentales solo funcionan si los padres cuentan con conocimientos técnicos avanzados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Por no haber notificado las preguntas de alguien que organizó un tiroteo escolar, OpenAI sería demandada

Estados Unidos

Domo de calor golpeará a EE. UU. el fin de semana con temperaturas de hasta 43°C

Venezuela

Son más de 4.000 las víctimas fatales del doblete sísmico en Venezuela, según el último reporte

Otras Noticias

Bogotá

Familia de Adriana Manotas exige respuestas tras su muerte en clínica clandestina

El procedimiento se realizó en el segundo piso de una vivienda sin publicidad ni habilitación oficial.

Luis Díaz

Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia: este fue su mensaje a la hinchada

Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y envió un emotivo mensaje de agradecimiento y esperanza a los hinchas.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 11 de julio

Bucaramanga

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 11 de julio de 2026