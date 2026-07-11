Unión Europea exige cambios en el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram bajo advertencia de multa millonaria

La Comisión Europea advirtió este viernes que la empresa estadounidense Meta deberá modificar el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram o, de lo contrario, se expondrá a una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

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Bruselas acusa al gigante tecnológico de no haber limitado los riesgos que sus plataformas representan para los usuarios, especialmente niños y adultos vulnerables, debido a funciones creadas para captar la atención de manera continua.

Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, subrayó que “proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”.

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Cambios exigidos por Bruselas

En un dictamen preliminar, el regulador europeo concluyó que Meta infringió las normas comunitarias sobre contenidos y debe implementar ajustes en el diseño de sus aplicaciones. Entre las medidas propuestas figuran desactivar funciones como la reproducción automática y el “scroll infinito”, introducir pausas efectivas en el tiempo de uso y modificar el sistema de recomendaciones para que no esté orientado exclusivamente a generar interacción.

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, aunque aseguró que continuará colaborando “de manera constructiva” con el bloque. Un alto funcionario de la UE aclaró que el objetivo no es castigar a las empresas, sino lograr cambios a través de compromisos.

Antecedentes y advertencias previas

Los hallazgos se publican días antes de que un panel de expertos presente recomendaciones para reforzar la protección de los menores frente a contenidos inapropiados en línea.

La UE ya había emitido una advertencia similar a TikTok en febrero, aunque destacó una “ligera diferencia” con Meta, al considerar que esta última ha mostrado disposición para abordar la seguridad infantil.

La investigación contra Meta comenzó en 2024 bajo la Ley de Servicios Digitales, una normativa clave en la estrategia europea para frenar los excesos de las grandes tecnológicas.

Bruselas también señaló que las herramientas de gestión del tiempo en Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente y que los controles parentales solo funcionan si los padres cuentan con conocimientos técnicos avanzados.