Vestidos como policías, delincuentes trataron de hacer de las suyas cerca de la terminal del Salitre

Cerca de la Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá, las autoridades descubrieron in fraganti a un grupo de delincuentes disfrazados como policías, específicamente como agentes de la SIJÍN, que trataban de intimidar con arma de fuego a los ocupantes de un vehículo particular.

De acuerdo con la teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la estación de Policía de la terminal, fueron interceptados en medio de actividades de registro y control:

“Gracias a la oportuna reacción de nuestros uniformados, se atendió un llamado en inmediaciones del terminal de transporte Salitre, donde varias personas armadas intimidaron a los ocupantes de un vehículo”.

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Uno de los implicados fue capturado tras accidentarse:

Al verse en presencia de la Policía, los cuatro integrantes de la banda delincuencial trataron de huir en dos motos. Sin embargo, una de ellas chocó con un vehículo y las autoridades efectuaron la captura de uno de los implicados:

“Durante la reacción policial, fue capturado uno de los presuntos implicados e incautado un revólver calibre 22 con munición. Además, se estableció que una de las motocicletas utilizadas presentaba reporte por hurto”, explicó la teniente coronel Ruiz.

El capturado tenía antecedentes y la moto, un reporte vigente por hurto:

De acuerdo con la Policía, “el capturado y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación”.

Al verificar su información y la del vehículo en el que se movilizaba, encontraron que el “falso policía” tenía antecedentes por hurto y otros delitos.

Además, la motocicleta en la que se movilizaba junto a otro hombre cuando fue sorprendido por agentes de la estación policial de la terminal tenía un reporte vigente por hurto.

Las autoridades reforzaron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo del que tengan conocimiento o información que pueda conducir a los demás miembros de la banda delincuencial a través de la línea de emergencias 123.