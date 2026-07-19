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En videos: Así se vivió el sismo de magnitud 5,1 en la región andina de Perú

De momento, se sabe que al menos 300 personas han resultado damnificadas.

Foto: X
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Noticias RCN

AFP

julio 19 de 2026
12:59 p. m.
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En video quedaron registradas las imágenes durante y después del sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado, 18 de julio, en la zona andina de Perú. El material audiovisual comenzó a difundirse con fuerza este domingo, evidenciando el pánico y el violento sacudimiento que, según explicó Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico de Perú (IGP), se debió a la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro, situada cerca de la ciudad de Chupaca.

"Cualquier evento sísmico que se genere cerca de esta falla va a producir altos niveles de sacudimiento de suelo", advirtió el especialista en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP.

Tras el sismo principal ocurrieron 12 réplicas, de las cuales al menos cuatro alcanzaron o superaron una magnitud de 3,5.

Sismo de magnitud 5,1 sacude Perú: al menos cuatro réplicas han superado los 3,5
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Balance del sismo en Perú

El balance de la tragedia fue entregado este domingo por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general Luis Vásquez, que en declaraciones entregadas a la prensa local indicó: "Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados por el Ministerio de Salud".

Inicialmente, el aislamiento geográfico impidió que los reportes preliminares dieran cuenta de las víctimas mortales del temblor, el cual ocurrió exactamente a las 9:24 p.m. hora local, con una profundidad de 24 kilómetros y epicentro en el distrito de Chongos Bajo, en la región de Junín.

La vulnerabilidad estructural de la región andina incrementó el nivel de destrucción. De acuerdo con el Indeci, la escasa profundidad del movimiento, sumad a las viviendas, tradicionalmente, hechas con adobe y quincha, facilitó el colapso de múltiples hogares. "Tenemos 48 viviendas destruidas y 300 damnificados que también han sido atendidos por el gobierno regional, que se les ha llevado carpas y frazadas", indicó el general Vásquez.

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Presidente y presidente electa reaccionan a la tragedia en Junín:

La emergencia movilizó de inmediato a las esferas del poder en el país. El presidente peruano, José María Balcázar, intervino en radio Nacional para asegurar que el aparato estatal reaccionó sin dilación mediante "el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades para atender a las familias damnificadas y brindarles asistencia urgente".

Por su parte, la presidenta electa, Keiko Fujimori, manifestó sus "más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas" y extendió su solidaridad con los damnificados. Asimismo, Fujimori instó públicamente al Ejecutivo a continuar desplegando esfuerzos y adoptar medidas inmediatas para la protección y el apoyo oportuno de la población de Junín.

Esta clase de fenómenos no es ajena para los 34 millones de habitantes de Perú, un país geográficamente asentado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, la franja sísmica que recorre la costa oeste de América y el este de Asia.

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