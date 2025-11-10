🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. México amistoso FIFA: siga las emociones del duelo aquí

Las selecciones de Colombia y México se enfrentarán este sábado en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que representa un choque de alta intensidad y un banco de pruebas crucial en la preparación de ambos combinados de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El encuentro, programado para disputarse a las 8:00 p.m. hora de Colombia, no es solo un amistoso más en el calendario, sino un auténtico termómetro para medir el estado actual y las aspiraciones de dos potencias que atraviesan momentos distintos en su proceso.

Paternidad reciente de Colombia

La selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, llega a este compromiso con un envión anímico significativo. El equipo 'cafetero' finalizó las Eliminatorias Sudamericanas en una posición destacada, mostrando un esquema de juego vertical, con transiciones rápidas y una presión alta que ha dado buenos resultados.

La convocatoria para esta fecha FIFA presenta una mezcla interesante de experiencia y juventud. Se destaca el regreso al arco de David Ospina, la capitanía y el liderazgo en el mediocampo de James Rodríguez, y la desequilibrio y velocidad de Luis Díaz, quienes han sido confirmados como titulares por el cuerpo técnico.

Jugadores como Kevin Serna, de gran presente en el fútbol brasileño, o la consolidación de Kevin Castaño en la mitad de la cancha, sugieren que Lorenzo sigue afinando su once ideal y probando alternativas.

El historial reciente le sonríe a Colombia, que ha logrado imponer una clara 'paternidad' sobre el conjunto azteca. De los últimos cinco enfrentamientos, la 'Tricolor' ha ganado en tres ocasiones (la última con una vibrante remontada 3-2 en diciembre de 2023), con un empate y una derrota.

De hecho, el último triunfo de México sobre Colombia se remonta a septiembre de 2010. Esta tendencia histórica añade un aliciente emocional, pues la prensa mexicana ha reconocido la dificultad de enfrentar a un equipo colombiano que, en el papel, parte como ligero favorito en las proyecciones de inteligencia artificial y casas de apuestas (con una probabilidad de victoria que ronda el 52% según algunos modelos predictivos, que incluso pronostican un 2-1 a favor de los sudamericanos).

El AT&T Stadium, con una capacidad para más de 80.000 espectadores, será el escenario de un 'clásico' del continente que, más allá del resultado, servirá como un aprendizaje vital para Néstor Lorenzo y Javier Aguirre, quienes tienen la responsabilidad de llevar a sus equipos a lo más alto en la próxima cita mundialista.