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Los posibles refuerzos de Atlético Nacional tras la llegada de Lucas González

Con la llegada de nuevo cuerpo técnico y la nueva dirección deportiva de la institución, comenzará a conformarse la nómina 'verdolaga' para el segundo semestre.

posibles refuerzos en Atlético Nacional
FOTO: Lucas González

Noticias RCN

junio 28 de 2026
05:28 p. m.
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El mercado de fichajes de Atlético Nacional comenzará a moverse tras confirmarse la llegada oficial de Lucas González como nuevo director técnico, quien se suma a Víctor Marulanda, recientemente anunciado como gerente y director deportivo de la institución.

OFICIAL: Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional
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Con estas nuevas incorporaciones en el equipo antioqueño, se espera que en el trascurso de los próximos días se empiecen a anunciar los primeros movimientos en el mercado de fichajes, principalmente en el tema de contrataciones.

¿Qué nombres suenan para llegar a Atlético Nacional?

De acuerdo a lo informado por el periodista Pipe Sierra, la prioridad de las directivas de Atlético Nacional es concretar la llegada de Stefan Medina, quien ha sido buscado desde hace tiempo, pero tiene contrato vigente con Rayados de Monterrey hasta diciembre de 2027.

Según informó, el balón está en campo de Medina, quien deberá gestionar con las directivas del equipo mexicano para conocer la disposición de cara al futuro. Si hay luz verde, Nacional avanzará con las respectivas ofertas.

Además, informó que un nombre que Lucas González habría querido para Nacional es el de Luis 'Niche' Sánchez, quien salió de Once Caldas y ya tiene todo listo con Deportes Tolima, por gestión previa del entrenador. Ahora el volante tendría que llegar a un club que no tiene cuerpo técnico definido.

Ante esta situación, otro nombre que le interesaría al entrenador es el de Jesús Rivas, quien viene de ser campeón con Junior. Al parecer, el jugador estaría buscando salir de Barranquilla y en este momento Nacional tendría que pelear en una negociación con Millonarios, que también lo quiere. Cabe recordar que Rivas estuvo con Lucas González en Águilas Doradas, lo que sería determinante.

En cuanto al tema de porteros, se confirma que hay gestiones por el posible regreso de Franco Armani. Sin embargo, en el interior de Nacional estarían dispuestos a mantenerse con los nombres que tienen en la nómina actualmente (Kevin Cataño, Luis Marquínez y Harlen Castillo), tras la salida de David Ospina.

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