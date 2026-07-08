Selección histórica desafía a la FIFA: Pide revisión de tarjeta roja en medio de la polémica

El Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en una dimensión donde la política y las decisiones de escritorio pesan tanto como los goles. La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) se encuentra evaluando formalmente una apelación ante la FIFA para rescindir la tarjeta roja directa que recibió el defensor Jarell Quansah en el agónico triunfo de los Three Lions por 3-2 sobre México en los octavos de final.

El argumento de los británicos no se basa solo en el reglamento de juego, sino en un fuerte reclamo de equidad institucional tras el escándalo que rodea al delantero estadounidense Folarin Balogun.

El detonante de la indignación inglesa ocurrió apenas un día antes. Balogun había sido expulsado en el partido de Estados Unidos frente a Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, tras una polémica y pública intervención del presidente Donald Trump y el equipo legal de US Soccer, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió congelar la suspensión de un partido del atacante norteamericano por todo un año, permitiéndole jugar de forma exprés los octavos de final ante Bélgica.

La postura de Inglaterra: "Abran la misma puerta"

Ante este escenario, que ha levantado serias críticas sobre la integridad del torneo y la supuesta interferencia política en el organismo rector del fútbol, Inglaterra ha dicho basta. El propio director técnico nacional, Thomas Tuchel, mostró su desconcierto de cara al choque de cuartos de final de este sábado contra Noruega en Miami:

"¿Dónde empieza y dónde termina esto ahora? ¿Podemos anularlo o no? ¿Qué está pasando? La pregunta que me hago es dónde trazar la línea, y no tengo una respuesta. ¿Acaso ahora vamos a apelar si una tarjeta amarilla no era amarilla?", sentenció un molesto Tuchel al ser cuestionado sobre las posibilidades de Quansah.

Incluso la esfera política británica ha tomado cartas en el asunto. El miembro del Parlamento, Noah Law, envió una carta formal al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, exigiendo de manera directa que se aplace la suspensión del zaguero del Bayer Leverkusen utilizando exactamente el mismo criterio (Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA) que benefició a los coanfitriones del torneo.

"La integridad de cualquier torneo internacional depende de que las reglas se apliquen de igual forma para todas las naciones participantes", argumentó el parlamentario.

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Mientras el plantel de Inglaterra intenta asimilar una victoria histórica y electrizante en el Estadio Azteca con un doblete de Jude Bellingham y un penal decisivo de Harry Kane, los despachos de la FA trabajan a contrarreloj.

Quansah fue expulsado por el árbitro Alireza Faghani tras una barrida sobre el mexicano Jesús Gallardo que el VAR consideró conducta violenta por juego peligroso.

Aunque analistas arbitrales coinciden en que la tarjeta roja al defensor de 23 años estuvo reglamentariamente bien aplicada, el reclamo inglés no apunta a la jugada en sí, sino al "peligroso precedente" que la FIFA estableció horas antes.

Si la FIFA abrió la puerta para perdonar expulsiones bajo presión política externa, Inglaterra está dispuesta a exigir el mismo derecho para no ver mermada su defensa en la búsqueda de la gloria mundial.