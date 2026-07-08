¡Reprochable! Hinchas argentinos agredieron a seguidores egipcios tras su clasificación en el Mundial 2026

La histórica y agónica remontada de la Selección de Argentina frente a Egipto (3-2) en los octavos de final del Mundial 2026 se vio gravemente empañada fuera de la cancha.

A través de las redes sociales, se viralizó un indignante video de aficionados argentinos agrediendo a los hinchas de Egipto en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desatando una ola de repudio global por actitudes calificadas como de "malos ganadores y perdedores".

Caos e intolerancia en las tribunas del Mundial 2026

Mientras el plantel de Lionel Messi celebraba con lágrimas un triunfo milagroso tras ir perdiendo 2-0, en las gradas la tensión escaló de la violencia verbal a la física.

De acuerdo con las imágenes difundidas originalmente por el usuario Seif en plataformas como X y TikTok, un grupo de seguidores de la Albiceleste comenzó a hostigar a la fanaticada africana sin provocación aparente.

Los hechos más graves incluyeron lanzamiento de latas de cerveza llenas y vacías directamente hacia el sector donde se ubicaban las familias egipcias. Además, insultos xenófobos de forma generalizada y señas obscenas continuas. Incluso, trascendió un metraje paralelo donde un hincha argentino realizó gestos racistas explícitos contra el famoso streamer estadounidense iShowSpeed, invitado al encuentro.

En las grabaciones es evidente la escasa presencia de elementos de seguridad privada de la FIFA o de la fuerza pública local, lo que obligó a que un ciudadano guatemalteco interviniera de forma civil para calmar los ánimos.

Polémica arbitral avivó los ánimos

El ambiente ya venía caldeado por las decisiones del árbitro francés François Letexier, quien tras revisar el VAR anuló un gol legítimo de Egipto que hubiese significado el 2-0 temprano. Al finalizar el cotejo, el seleccionador de los 'Faraones', Hossam Hassan, estalló en rueda de prensa asegurando que sufrieron una "injusticia clara" y que el torneo "está dirigido a Argentina".

Pese a la gesta deportiva lograda con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la conducta de una parte de la afición argentina deja una mancha imborrable en lo que va de esta Copa del Mundo.