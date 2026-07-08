"Nos va a tocar": esta fue la reflexión de Jefferson Lerma tras la eliminación en el Mundial 2026

La Selección Colombia no pudo seguir avanzando en el Mundial 2026 tras perder 4-3 por penales vs. Suiza.

Luego de la eliminación, los jugadores pasaron por la zona mixta del Estadio BC Palace Vancouver y algunos de ellos se detuvieron a hablar con la prensa.

Uno de ellos fue Jefferson Lerma, que dijo que el proceso ha sido bueno, pero también pidió cambios para que el desenlace no siga siendo el mismo.

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Este fue el cambio que pidió Jefferson Lerma tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

"Yo creo que siempre tienes que ir por más y nos va a tocar cambiar cosas por A, por B, porque llegue una persona nueva, porque continúe o porque lleguen jugadores nuevos", comenzó enfatizando Jefferson Lerma en un diálogo con DSports.

"Seguro que esta selección, con la persona que esté al mando, va a mejorar y va a ir por más. Yo creo que se ha dejado una vara alta en el proceso, con buenos jugadores y buenas personas. Han pasado muchas cosas maravillosas y solamente es corregir los pequeños detalles y pensar en lo que venga", añadió.

Jhon Arias fue el otro jugador que habló de cambios tras la eliminación de la Selección Colombia

Luego del fin de Colombia en la Copa del Mundo, Jhon Arias analizó el presente y el futuro.

"Algo nos faltó porque nos vamos precipitadamente de la copa. Ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección porque ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta y de no llegar hasta el último día", afirmó el volante en los micrófonos de DSports.

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"Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas ahí adelante, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá. Con la cabeza un poco más fría hicimos un buen Mundial, pero no nos alcanza y así es el fútbol. Nos vamos con un mal sabor, pero con cimientos sólidos de que algo tenemos que ajustar y corregir", concluyó.