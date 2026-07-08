Así quedó Colombia en el Ranking FIFA tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un duro golpe para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el balance no fue del todo negativo. A pesar de caer en la tanda de penaltis frente a Suiza, la 'Tricolor' logró mantenerse entre las mejores selecciones del planeta en la actualización del Ranking FIFA.

Aunque la publicación oficial del escalafón está prevista para este 9 de julio, la FIFA ya reflejó los puntos acumulados tras los octavos de final, lo que permitió conocer cómo quedaron ubicadas las principales potencias del fútbol mundial luego de los resultados registrados en el torneo.

Colombia sigue cerca del Top 10 del Ranking FIFA

La Selección Colombia aparece en la casilla 11 del Ranking FIFA, con 1.739,89 puntos, conservando su lugar entre las selecciones más fuertes del mundo pese a la eliminación.

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El combinado nacional se despidió del Mundial sin perder en los 90 minutos durante la fase eliminatoria y tras recibir apenas un gol en toda su participación, aspectos que le permitieron sumar unidades importantes para la clasificación.

Mientras tanto, Suiza, que avanzó a los cuartos de final tras superar a Colombia desde el punto penal, protagonizó uno de los ascensos más importantes de la actualización. El conjunto europeo ganó cinco posiciones y ahora ocupa el puesto 14, con 1.710,88 puntos.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA

La clasificación también dejó cambios importantes en la parte alta del escalafón. Francia recuperó el liderato mundial gracias a su campaña en el torneo, mientras que Argentina descendió al segundo lugar.

El Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Francia – 1.925,86 puntos. Argentina – 1.925,15. España – 1.912,34. Inglaterra – 1.871,39. Brasil – 1.804,92. Marruecos – 1.803,99. Portugal – 1.787,85. Bélgica. Países Bajos. México – 1.754,30.

Aunque el sueño mundialista terminó antes de lo esperado, Colombia cerró el torneo consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente.

Permanecer en el puesto 11 del Ranking FIFA confirma que la 'Tricolor' sigue muy cerca de regresar al grupo de las diez mejores selecciones del mundo, un objetivo que buscará alcanzar en el próximo ciclo internacional.