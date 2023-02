Enrique Camacho le respondió a Cesar Camargo y dejó clara su postura: “no lo vamos a permitir"

Lo sucedido en el estadio Manuel Murillo Toro ha dejado un precedente en el fútbol colombiano, pues una vez más la violencia se tomó el balompié nacional, haciendo que el temor se asomara en las graderías del escenario deportivo, teniendo en cuenta la agresión del aficionado del Tolima al jugador del equipo bogotano.

Tras la difícil situación que se vivió en la tarde noche del domingo 12 de febrero, Enrique Camacho, presidente de Millonarios se refirió a lo sucedido en la ciudad de Ibagué, asegurando que no se presentaron las garantías necesarias para que se llevara a cabo el juego, razón por la cual el equipo se retiró del terreno de juego.

“En el partido, lo que se vio fue un hincha que lamentablemente ingresa, agrede a un jugador y luego se calientan mucho los ánimos en las tribunas, se pone el ambiente un poco pesado por las circunstancias. Los jugadores consideraron que no hay garantías para iniciar el partido y por esa razón hablo con ellos, hablo con el comandante de la policía, hablo con Wilmar Roldán y le explico que se habían ofrecido garantías antes, pero no se pudieron asegurar y se presentó el incidente”, aseguró el presidente de Millonarios en conversación con Caracol Radio.

De igual forma, dejó claro que Millonarios no se va a prestar para que se sigan presentando este tipo de violencia en el fútbol colombiano y, por está razón, se tomó la decisión de retirarse del escenario deportivo.

“Millonarios hará siempre sus presentaciones de la mejor manera posible, ganaremos o perderemos, pero nunca aceptaremos, por ningún motivo, las expresiones de violencia y agresión entre el público o hacia los jugadores. Lamentablemente, la seguridad del espectáculo depende del organizador y naturalmente en los exteriores de la policía, y a veces las cosas se salen de control2, agregó Enrique Camacho.

Además, agregó la situación que se vivió a las afueras del Estadio Manuel Murillo Toro, donde el bus que transportaba el equipo sufrió varios ataques por parte de hinchas del Tolima, haciendo que un jugador de la plantilla salía herido.

“Desafortunadamente, aquí en Colombia creemos que cada vez que hay un equipo contrario, uno tiene derecho a golpearlo, agredirlo y eso fue lo que ocurrió. Le pegaron a Juan Pablo Vargas, fue lamentable. Nos estamos acostumbrando a que la violencia es normal y lo dejamos pasar por alto. Me parece supremamente grave y es igual de repudiable”, añadió Enrique Camacho.

Discordia con el presidente del Tolima

Por último, el presidente de Millonarios mostró su postura sobre las declaraciones de Cesar Camargo, el cual afirmó que los puntos deben ser para el Tolima, ya que el equipo que se retiró del terreno de juego sin autorización de la Dimayor fue Millonarios, a pesar de que se aseguraba por parte de la policía las garantías para el desarrollo del juego.

“Yo no comparto sus declaraciones. En el túnel pude intercambiar unas opiniones con él para expresarle que la seguridad y el ejemplo de no jugar ante hechos de violencia era fundamental. Él insistía en que nos estábamos retirando del partido, que lo estábamos boicoteando. No es un boicot, es un rechazo absoluto a la violencia. Si él quiere ponerle esa palabra, significa que nosotros en Millonarios no permitiremos nunca agresiones a nuestro equipo ni a otro. Eso lo debemos tener en cuenta todos los dirigentes para que los espectadores entiendan que esta pasión se puede disfrutar con entusiasmo, pero nunca con violencia”, finalizó el dirigente de Millonarios.