Colombia suma nuevas plantas solares: millonaria inversión busca reducir la dependencia de las hidroeléctricas

La posibilidad de enfrentar un nuevo fenómeno de El Niño vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos energéticos de Colombia: reducir la dependencia de las hidroeléctricas y ampliar la participación de fuentes renovables.

En medio de este panorama, dos minigranjas solares entraron en funcionamiento en el departamento del Cesar y comenzaron a suministrar electricidad al Sistema Interconectado Nacional.

Las instalaciones hacen parte de un proyecto de 16 plantas desarrollado por Solé, con inversión de Skandia, cuya ejecución continuará entre 2026 y 2027.

¿Cuánta energía producirán las nuevas plantas solares en Colombia?

Las dos instalaciones que ya funcionan cuentan con una capacidad conjunta de 2,64 megavatios pico (MWp).

Cuando las 16 plantas estén operativas, el proyecto alcanzará una capacidad instalada de 21,12 MWp y una generación anual estimada de 35.200 megavatios hora (MWh).

Según las proyecciones de los desarrolladores, las instalaciones permitirían evitar emisiones superiores a 22.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año.

La inversión supera los $68.000 millones, entre aportes de capital por más de $24.000 millones y un crédito de Bancóldex superior a $44.000 millones.

¿Por qué Colombia necesita ampliar su generación de energía solar?

La expansión de estas tecnologías adquiere relevancia ante la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a las variaciones climáticas.

En julio de 2026, las hidroeléctricas representaron el 65,8 % de la electricidad generada en Colombia, según XM.

Sobre el papel de las instalaciones de menor escala, Paola Santiago Ribón, cofundadora y directora financiera de Solé, explicó:

La transición energética de Colombia no depende solo de grandes proyectos de generación, sino también de modelos distribuidos que crecen de forma gradual y acercan la energía a los centros de consumo.

Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron al sistema 55 proyectos solares, de los cuales 52 correspondieron a generación distribuida.

El próximo paso será completar las 14 minigranjas pendientes, cuya entrada en operación está prevista de manera gradual hasta 2027.