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Cayó alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias, vinculado con el crimen del periodista Mateo Pérez

El señalado también posee antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA y @AndresJRendonC
Foto: X @ABDELAESPRIELLA y @AndresJRendonC

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
11:27 a. m.
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Por medio de un operativo del Ejército Nacional se logró la captura de dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda Santa Ana, en Antioquia. Entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá.

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¿Cuáles son los delitos asociados a alias Primo Gay?

Identificado como Néider Yesid Uñates López, el señalado figuraba como uno de los criminales más buscados en Antioquia y era requerido por la justicia por múltiples delitos como el homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Se encuentra vinculado con la instalación de campos minados, ataques contra la Fuerza Pública, asesinatos, atentados contra infraestructura y maquinaria. Además, el sujeto también estaría relacionado con el crimen contra el periodista Mateo Pérez, quien fue asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia.

Según informó el presidente Abelardo de la Espriella, durante la operación también se logró la incautación de dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición. Las autoridades se encontraban ofreciendo más de 600 millones de pesos por su captura.

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Autoridades reaccionan a la captura de alias Primo Gay

“¡Estamos golpeando las estructuras de mando del narcoterrorismo y recuperando el control del territorio!. Mi reconocimiento a nuestros soldados, policías, investigadores y fiscales que hicieron posible este resultado”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella por medio de su cuenta en X.

El alcalde Federico Gutiérrez también se pronunció frente a la captura de alias Primo Gay, quien, al pertenecer al frente 36 Farc y al Clan del Golfo, también estaría detrás de los ataques terroristas en Medellín a las torres de energía y sería responsable de las extorsiones a EPM.

“Acabamos de sostener una conversación telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella y el gobernador Julián Andrés Rendón. Alias Primo Gay era de los más cercano a Calarcá en el Frente 36 de las Farc y se pasó al Clan del Golfo”, afirmó el alcalde de Medellín.

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