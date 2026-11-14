Mujer habría sido asesinada al interceder en una discusión de pareja en Bogotá

Un aberrante caso mantiene consternada a la comunidad del barrio Barrancas, al norte de Bogotá, en donde una mujer habría sido asesinada al intervenir en un caso de violencia intrafamiliar que, al parecer, se estaba presentando en su edificio.

Pese a que la mujer fue trasladada y recibió atención médica durante dos días, finalmente la presunta víctima perdió la vida. La Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando el caso.

Mujer habría perdido la vida en medio de pelea intrafamiliar

Según el más reciente informe de las autoridades, los hechos se presentaron durante la madrugada del pasado 17 de octubre cuando dos vecinas decidieron ingresar al apartamento desde el cual una mujer habría estado emitiendo llamados desesperados de auxilio.

Al parecer, esta se encontraba siendo golpeada violentamente por parte de su compañero sentimental. Sin embargo, al ingresar al apartamento, una de las vecinas recibió una herida en el cuello con un objeto cortopunzante luego de generar reclamos al hombre que estaría agrediendo a su compañera. Pese a que el sujeto también habría intentado atacar a su acompañante, este no logró su cometido.

Según la Fiscalía, el señalado abandonó la vivienda junto a su pareja y no prestó ayuda a la víctima. La mujer agredida fue trasladada a un centro médico en donde, después de dos días, terminó perdiendo la vida por la gravedad de las lesiones.

Autoridades lograron la captura del presunto responsable

Gracias a las labores de policía judicial, realizadas por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, se logró obtener una orden de captura que se terminó materializando el pasado 9 de noviembre.

El señalado fue capturado en el barrio Santa Rita, en Cartagena, a donde presuntamente habría huído para evadir a las autoridades que se encontraban tras su búsqueda. Según el más reciente informe de las autoridades, el sujeto fue imputado por el delito de feminicidio agravado por parte de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Pese a que este no aceptó los cargos, el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.