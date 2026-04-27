Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta dirigida a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto que se promociona como tratamiento capilar en forma de jarabe para consumo diario, pese a no contar con registro sanitario.

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El Invima fue enfático en señalar que es un producto fraudulento cuya comercialización en Colombia es ilegal. Además, advirtió que su uso implica riesgos, ya que no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia conforme a la normativa vigente.

¿Cuál fue el tratamiento prohibido por el Invima?

Se trata del "Nutrigen Fórmula Capilar Jarabe", el cual está siendo comercializado principalmente en la ciudad de Manizales, pero tiene una página web donde señalan que el producto funcionaría para evitar la pérdida de cabello.

De acuerdo con la entidad, el producto incumple el Decreto 677 de 1995, normativa que regula los medicamentos en Colombia. Esto significa que no existen garantías sobre su composición, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento o transporte.

En la alerta sanitaria, indican que este tipo de prácticas genera “expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen o calidad” del producto, lo que incrementa el riesgo para los consumidores.

FOTO: Invima

¿Qué medidas deben tomar los ciudadanos frente a este producto?

La autoridad sanitaria recomendó abstenerse de adquirir o consumir el jarabe de Nutrigen. Asimismo, insistió en no comprar medicamentos, suplementos o productos fitoterapéuticos sin registro sanitario vigente, ya que pueden contener ingredientes peligrosos para la salud.

Para quienes ya lo estén consumiendo, el Invima indicó que deben suspender su uso de inmediato y reportar cualquier evento adverso a los canales oficiales. También pidió a la ciudadanía informar a las autoridades si conocen puntos de distribución, incluyendo ventas por internet, redes sociales o cadenas de mensajería.