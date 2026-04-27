¿Qué se sabe sobre el impresionante incendio en una fábrica de bicicletas en Itagüí?

Se presentó un impresionante incendio en las bodegas de Coltejer en Itagüí. El incidente ocurrió en una empresa de bicicletas que tenía un gran almacenamiento de madera, fibra de vidrio, llantas y combustibles.

El alcalde del municipio, Diego Torres, entregó una actualización sobre este suceso. Con corte a las 3:00 p.m. de este lunes 27 de abril, se encuentra controlado en un 70 % y no hay afectaciones a personas o bodegas aledañas.

Para controlar las llamas, se requirió del apoyo de los bomberos de Caldas, La Estrella, Medellín, Bello, Sabaneta y Envigado. Hay al menos 80 unidades atendiendo el hecho.

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