CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué se sabe sobre el impresionante incendio en una fábrica de bicicletas en Itagüí?

El hecho se presentó sobre el mediodía de este lunes 27 de abril.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 27 de 2026
03:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se presentó un impresionante incendio en las bodegas de Coltejer en Itagüí. El incidente ocurrió en una empresa de bicicletas que tenía un gran almacenamiento de madera, fibra de vidrio, llantas y combustibles.

Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de vigilancia tras polémica parranda: Gobierno fija fecha de instalación
RELACIONADO

Cárcel de Itagüí sigue sin cámaras de vigilancia tras polémica parranda: Gobierno fija fecha de instalación

El alcalde del municipio, Diego Torres, entregó una actualización sobre este suceso. Con corte a las 3:00 p.m. de este lunes 27 de abril, se encuentra controlado en un 70 % y no hay afectaciones a personas o bodegas aledañas.

Para controlar las llamas, se requirió del apoyo de los bomberos de Caldas, La Estrella, Medellín, Bello, Sabaneta y Envigado. Hay al menos 80 unidades atendiendo el hecho.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cárceles en Colombia

¿Quiénes son los presos VIP de El Pedregal? Estos son los cabecillas que viven con lujos dentro del pabellón

Bogotá

Hombre está luchando por su vida después de recibir fuerte golpiza al defender a una mujer en Bogotá

Bogotá

Cámaras del nuevo centro de seguridad C4 permitieron la captura de un hombre con orden judicial por homicidio

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Hubo una alerta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esto es lo que pasará

La Casa de los Famosos Colombia 2026 volverá a descontrolarse. Ya se tomó una nueva decisión.

Liga BetPlay

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs en la última fecha, según la IA? Pronóstico

Este domingo se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y este es el pronóstico de la inteligencia artificial.

Tiroteo en Estados Unidos

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

Dólar

El precio del dólar tuvo un nuevo movimiento en el cierre de hoy 27 de abril de 2026: ¿fue inesperado?

Invima

Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud