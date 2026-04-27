CANAL RCN
Deportes

PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴

Prográmese con el partidazo entre PSG y Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol europeo se prepara para vivir una de esas noches que marcan época. Este martes 28 de abril, el Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich en el compromiso de ida de la primera semifinal de la UEFA Champions League, un duelo que, por la jerarquía de ambos planteles, bien podría catalogarse como una final anticipada.

El escenario será el imponente Parque de los Príncipes, donde el conjunto parisino buscará imponer condiciones ante su afición y tomar ventaja en una serie que promete ser intensa de principio a fin. La expectativa es máxima, no solo por el peso histórico de los clubes, sino por la calidad individual de sus figuras, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Bayern Múnich logró remontada épica con Luis Díaz en cancha: así le fue al colombiano
RELACIONADO

Bayern Múnich logró remontada épica con Luis Díaz en cancha: así le fue al colombiano

Un choque de gigantes con sabor a final

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar exigentes llaves en fases previas, demostrando solidez colectiva y contundencia en momentos clave. El PSG ha consolidado una idea de juego ofensiva, con transiciones rápidas y una propuesta ambiciosa, mientras que el Bayern, fiel a su estilo, combina presión alta, intensidad física y una notable eficacia en el último tercio del campo.

Este enfrentamiento reúne todos los ingredientes de una serie memorable: historia, talento y la presión de estar a un paso de la gran final. Cada detalle será determinante, desde la estrategia de los entrenadores hasta la capacidad de los jugadores para manejar los momentos de mayor tensión.

Luis Díaz, protagonista en una noche clave

Uno de los focos de atención estará sobre el colombiano Luis Díaz, quien apunta a ser titular en este compromiso. Su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para generar peligro lo convierten en una de las cartas más importantes en el frente de ataque del PSG para este duelo decisivo.

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga
RELACIONADO

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

La presencia del guajiro no solo representa una amenaza constante para la defensa alemana, sino también una ilusión para los aficionados colombianos, que seguirán de cerca su actuación en un escenario de máxima exigencia.

El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para todo el país a través de ESPN y Disney+. Se espera una audiencia masiva para un compromiso que promete emociones fuertes y que comenzará a definir a uno de los finalistas del torneo de clubes más importante del mundo.

La viral celebración del ‘Mane’ Díaz tras el golazo de ‘Lucho’ para eliminar al Real Madrid
RELACIONADO

La viral celebración del ‘Mane’ Díaz tras el golazo de ‘Lucho’ para eliminar al Real Madrid

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

¿Qué equipos se clasificarán a playoffs en la última fecha, según la IA? Pronóstico

Liga BetPlay

Programación oficial de la DIMAYOR: partidos y horarios de la última fecha Liga BetPlay

Liga BetPlay

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay: las cuentas de Ínter, Santa Fe, Cali, DIM, Millonarios y Bucaramanga

Otras Noticias

Información Institucional

Upar Awards 2026: lista oficial de nominados y cómo votar

La organización de los Upar Awards 2026 reveló la esperada lista oficial de nominados, destacando en 35 categorías a los máximos exponentes del vallenato.

Antioquia

¿Qué se sabe sobre el impresionante incendio en una fábrica de bicicletas en Itagüí?

El hecho se presentó sobre el mediodía de este lunes 27 de abril.

Tiroteo en Estados Unidos

¿Cuál es la hipótesis detrás del tiroteo en gala con Trump y cómo se desarrolló el ataque armado?

Dólar

El precio del dólar tuvo un nuevo movimiento en el cierre de hoy 27 de abril de 2026: ¿fue inesperado?

Invima

Invima prohíbe reconocido tratamiento capilar en Colombia: es ilegal y genera riesgos para la salud