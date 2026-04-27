PSG vs. Bayern Múnich, semifinal de Champions: hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO🔴

El fútbol europeo se prepara para vivir una de esas noches que marcan época. Este martes 28 de abril, el Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Múnich en el compromiso de ida de la primera semifinal de la UEFA Champions League, un duelo que, por la jerarquía de ambos planteles, bien podría catalogarse como una final anticipada.

El escenario será el imponente Parque de los Príncipes, donde el conjunto parisino buscará imponer condiciones ante su afición y tomar ventaja en una serie que promete ser intensa de principio a fin. La expectativa es máxima, no solo por el peso histórico de los clubes, sino por la calidad individual de sus figuras, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Un choque de gigantes con sabor a final

Ambos equipos llegan a esta instancia tras superar exigentes llaves en fases previas, demostrando solidez colectiva y contundencia en momentos clave. El PSG ha consolidado una idea de juego ofensiva, con transiciones rápidas y una propuesta ambiciosa, mientras que el Bayern, fiel a su estilo, combina presión alta, intensidad física y una notable eficacia en el último tercio del campo.

Este enfrentamiento reúne todos los ingredientes de una serie memorable: historia, talento y la presión de estar a un paso de la gran final. Cada detalle será determinante, desde la estrategia de los entrenadores hasta la capacidad de los jugadores para manejar los momentos de mayor tensión.

Luis Díaz, protagonista en una noche clave

Uno de los focos de atención estará sobre el colombiano Luis Díaz, quien apunta a ser titular en este compromiso. Su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para generar peligro lo convierten en una de las cartas más importantes en el frente de ataque del PSG para este duelo decisivo.

La presencia del guajiro no solo representa una amenaza constante para la defensa alemana, sino también una ilusión para los aficionados colombianos, que seguirán de cerca su actuación en un escenario de máxima exigencia.

El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para todo el país a través de ESPN y Disney+. Se espera una audiencia masiva para un compromiso que promete emociones fuertes y que comenzará a definir a uno de los finalistas del torneo de clubes más importante del mundo.