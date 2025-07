Prensa mexicana criticó con todo a Kevin Mier tras insólitos ‘bloopers’ que protagonizó

El arquero colombiano Kevin Mier volvió a estar en el centro de la polémica en el fútbol mexicano tras cometer dos errores que resultaron determinantes en el empate 3-3 entre Cruz Azul y Atlas por la jornada del fin de semana en la Liga MX. Las fallas del exAtlético Nacional no pasaron desapercibidas y le costaron al equipo ‘cementero’ dos goles que comprometen su estabilidad bajo los tres palos.

Mier, reconocido por su habilidad para jugar con los pies, se vio sorprendido en el primer tanto del conjunto tapatío luego de un mal control en zona de seguridad. El balón, que le fue entregado por uno de sus compañeros, terminó rebotando de forma inesperada en sus pies, lo que permitió que el delantero rival quedara mano a mano y anotara sin oposición. Fue una acción que generó inmediato desconcierto y cuestionamientos tanto en la cancha como en los medios.

Un segundo error que encendió la tormenta mediática

El arquero colombiano, lejos de recomponerse tras el primer blooper, protagonizó otro aún más comprometedor minutos después. Un disparo desde larga distancia que parecía de trámite se le escurrió inexplicablemente entre las manos, lo que selló el segundo gol para Atlas y dejó una imagen preocupante de falta de confianza y concentración.

Las críticas no se hicieron esperar. El periodista Mario García fue tajante: “No tardan en decir que Kevin Mier ‘hizo un Andrada’. No. Lo de hoy es un Mier. Sus fallas no sorprenden: son crónicas, habituales, normales”. Por su parte, David Faitelson lamentó lo sucedido: “Qué pena lo de Mier… Es un portero que yo, en lo particular, disfruto mucho cuando juega con los pies. Al mejor con los pies le fallaron las manos”.

Un momento de presión para el colombiano

Este nuevo episodio de errores pone a Kevin Mier en una situación delicada dentro del club capitalino. Aunque ha tenido momentos destacados desde su llegada a Cruz Azul, actuaciones como la del pasado fin de semana generan dudas en la afición y presión sobre el cuerpo técnico. Para Mier, el desafío ahora será retomar la confianza, mostrar solidez y demostrar que estos errores fueron solo un tropiezo en el camino.