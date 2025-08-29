CANAL RCN
Deportes

Es oficial: Dayro Moreno regresó a la Selección Colombia a días de cumplir 40 años

El goleador histórico del fútbol colombiano regresó a una convocatoria de la 'Tricolor' después de casi 10 años.

Dayro Moreno Once Caldas
FOTO: Once Caldas - Facebook

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
03:00 p. m.
Este viernes 29 de agosto, el técnico Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores convocados a la Selección Colombia para las dos últimas fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, donde hubo sorpresa entre los nombres que eligió el DT argentino.

Vea el listado completo de convocados:

Eso sí, todos los focos se fueron hacia el último nombre del listado, pues era un jugador que muchos pedían. Dayro Moreno, quien el próximo 16 de septiembre estará cumpliendo 40 años, ha regresado oficialmente a la Selección Colombia.

El momento de Dayro Moreno que lo llevó de vuelta a la Selección Colombia

Dayro se ganó su llamado con trabajo y goles, siendo este último un factor que está escaso en el combinado nacional. En el fútbol local, ha marcado 12 goles con el Once Caldas en 2025, pero el principal mérito está a nivel internacional, pues es el actual goleador de la Copa Sudamericana con 8 goles en 11 partidos.

Los últimos meses de Dayro han sido muy productivos y esto lo llevó a quedarse con varios récords, como ser el máximo goleador en la historia del FPC y también el futbolista colombiano con más goles a nivel profesional.

El pasado de Dayro Moreno en la Selección Colombia

La última vez que Dayro Moreno jugó con la Selección Colombia fue en la Copa América Centenario de 2016, donde fue llevado por el técnico José Pékerman, quien no le dio muchos minutos a lo largo del campeonato.

Previamente, apareció en diferentes momentos entre 2006 y 2011, pero solamente marcó 3 goles en 32 partidos disputados.

