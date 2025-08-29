CANAL RCN
Deportes Video

Atención: esta es la convocatoria con la que la selección Colombia buscará el paso al Mundial 2026

Néstor Lorenzo anunció la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela y clasificar al Mundial.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
03:46 p. m.
La Selección Colombia ya tiene lista la nómina de jugadores que afrontará los dos últimos compromisos de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 2026. El entrenador argentino Néstor Lorenzo dio a conocer este viernes la convocatoria oficial para enfrentar a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela como visitante, partidos en los que la Tricolor buscará asegurar de manera definitiva su clasificación.

Con 22 puntos en la tabla, Colombia necesita tan solo un empate para confirmar matemáticamente su presencia en la próxima Copa del Mundo. Sin grandes sorpresas, la lista reúne a los jugadores que han sido habituales en el proceso, con James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos como principales referentes para los duelos decisivos.

Primer reto: el calor del Metropolitano

El combinado nacional recibirá primero a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario tradicional donde la afición suele ser un factor determinante. La idea de Lorenzo es aprovechar la localía y el clima caribeño para buscar el punto —o los tres— que aseguren el boleto antes de viajar a territorio venezolano. El grupo confía en mantener la racha positiva que ha caracterizado su campaña, con un rendimiento sólido tanto en casa como de visitante.

Sin margen para relajarse

Aunque la clasificación está prácticamente asegurada, el cuerpo técnico insiste en mantener la concentración total. Cerrar la Eliminatoria con buenos resultados no solo garantiza el cupo mundialista, sino que permitirá planificar con más tranquilidad la preparación para el torneo.

Los convocados viajarán primero a Barranquilla para trabajar con nómina completa y luego se desplazarán a Venezuela para cerrar el ciclo clasificatorio. Con un punto en cualquiera de los dos partidos, Colombia podrá celebrar oficialmente su regreso a la cita mundialista.

