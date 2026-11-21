La tercera edición de Bogotá Fashion Weekend 2026, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), transforma a la capital colombiana en un circuito global de diseño, comercio y apoyo social entre el 20 y el 22 de noviembre.

Con una participación de 715 marcas —el doble frente a la edición de 2025— y 12 zonas comerciales activadas, el evento busca dinamizar las compras de fin de año mientras canaliza ayuda directa para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Colección Solidaria: 27 diseñadores unidos por la reconstrucción

El eje central de esta edición es la Colección Solidaria, protagonizada por 27 de los creadores más influyentes de la industria nacional. A través de la intervención y resignificación de piezas existentes, los diseñadores presentan prendas únicas cuyo recaudo se destinará íntegramente a apoyar la recuperación de comunidades en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

Entre los nombres confirmados destacan figuras de proyección internacional y referentes del diseño colombiano como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Ricardo Pava, Isabel Henao, Juan Pablo Socarrás, Pepa Pombo, Hernán Zajar, Beatriz Camacho, Jorge Duque, Kika Vargas, Andrés Otálora y Olga Piedrahita, junto a firmas como A New Cross, Alado, Andrés Pajón, Cubel, Diego Guarnizo, Faride Ramos, Francesca Miranda, La Petite Mort, Laura Aparicio, Lina Cantillo, María Elena Villamil, María Luisa Ortiz, Maz Manuela Álvarez, Old Maquiina y Renata Lozano. Estas piezas exclusivas estarán disponibles para la venta al público en Villa Adelaida, sede principal del encuentro.

Rebeca Herrera Feldsberg, jefe de Bogotá Fashion Week, subrayó el impacto de esta apuesta al afirmar que la moda local atraviesa un momento de madurez donde la estética y la sensibilidad social avanzan juntas, recordando que cada prenda adquirida respalda activamente a las comunidades damnificadas.

Zonas comerciales, transporte gratuito y programación abierta

Para facilitar el recorrido de ciudadanos y visitantes, el circuito comercial de Bogotá Fashion Weekend articula seis rutas con servicio de transporte sin costo que conectan los principales distritos de moda de la ciudad:

Zonas activadas: El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino.

Puntos especiales: Aeropuerto El Dorado (con la marca Mavecure) y Emprendemoda ATC.

Actividades en sede principal (Villa Adelaida): Diálogos de Industria y Conversaciones, Librería Weekend y el Mercado de Diseño, espacio que reúne a 38 marcas y creadores de diversas regiones del país.

En total, más de 150 puntos comerciales acogerán una agenda gratuita de 250 eventos, que incluye lanzamientos, talleres creativos y promociones especiales.

Los horarios de atención abierta al público son el viernes 20 de noviembre de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en zonas comerciales (y desde la 1:00 p. m. en Villa Adelaida), el sábado 21 de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. en todos los espacios, y el domingo 22 de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.