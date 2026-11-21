La familia del soldado profesional Jeison Javier García Rodríguez mantiene viva la esperanza de volver a abrazarlo, mientras completa 14 meses de incertidumbre desde su secuestro ocurrido en el departamento de Nariño. Sus seres queridos hicieron un llamado por su pronta liberación y la de todas las personas que permanecen en cautiverio en Colombia.

Jason Javier García Rodríguez, de 26 años y oriundo de Córdoba, fue secuestrado el 24 de agosto de 2025 junto a su compañero Brian Steven Ruiz Toro en el corregimiento de Damasco, zona rural del municipio de Cumbitara. Ambos uniformados pertenecen a la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) N.º 7 y fueron retenidos mientras sostenían combates contra grupos armados ilegales en esa región.

Más de seis meses sin pruebas de supervivencia

La angustia de la familia se ha incrementado debido a que, según relataron sus allegados, hace más de seis meses no reciben pruebas de supervivencia del uniformado. Su madre, Zuleima Rodríguez, aseguró que la incertidumbre ha sido uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar durante este tiempo.

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“Todo este tiempo ha sido una tortura para todos nosotros. Solo queremos saber de mi hijo. Queremos saber que está bien”, expresó.

La mujer también recordó las constantes llamadas que recibía de Jason antes de su secuestro y lamentó el vacío que ha dejado su ausencia en el hogar. Además, señaló las dificultades para explicarle la situación a la hija del militar, una niña de cuatro años que espera el regreso de su padre.

Llamado para que los secuestrados regresen a casa

La familia Rodríguez García reiteró su exigencia para que Jason Javier García Rodríguez recupere cuanto antes la libertad y extendió su petición a favor de todas las personas secuestradas en el país.

“Necesitamos a nuestros hijos en casa. Yo necesito a mi hijo en casa”, manifestó su madre al hacer un llamado a las autoridades y a quienes tienen en cautiverio a los uniformados.

A pocas semanas de la temporada navideña, los familiares mantienen la esperanza de que puedan producirse liberaciones que permitan el reencuentro de los secuestrados con sus seres queridos. Mientras tanto, continúan aferrados a la expectativa de recibir noticias sobre el estado de salud y el paradero del soldado cordobés, cuya ausencia sigue marcando la vida de toda su familia.